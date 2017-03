Фестиваль "Quiksilver New Star Camp"

С этого года и на ближайшие 5 лет принимающей стороной станет круглогодичный горный курорт «Роза Хутор». Фестиваль, история успеха которого насчитывает 8 лет, прошел путь от однодневного мероприятия с привозом лучших спортсменов и популярных артистов до самого известного фестиваля в горах, на который ежегодно съезжаются гости со всех уголков России. 2 апреля с 11:00 до 16:00 — Quiksilver new star invitational Главный ивент от компании Quiksilver при поддержке Тинькофф Банк для сноубордистов и лыжников пройдет на огромном трамплине, который будет расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря. Сильнейший состав российских райдеров, а также приглашенные райдеры из международной Quiksilver и звезды мировой сцены сноубординга и фри ски.

4 апреля с 23:00 до 04:00 — Lady Waks and Morelady Waks and more Alexandra Waks всегда в движении и все время чем-то занята. Саша — DJ, успешный промоутер и графический дизайнер в одном лице. Уехав в Германию еще маленькой девочкой, вернулась она лихой хулиганкой, которая последние несколько лет в Германии только и занималась, что бомбила стены Ганновера и танцевала брэйкданс. Сейчас Lady Waks брейкбит-диджей номер один в мире.

8 апреля с 19:00 до 22:00 — Snowmobile and fmx show Daniel Bodin (SWE), Justin Hoyer (USA), Alexey Kolesnikov and more. Двухкратный обладатель золотых медалей X-Games и единственный райдер, приземливший double backflip на снегоходе в очередной раз возвращается на Quiksilver New Star. Для выступления будет построен специальный сетап не только для снегоходов, но и для выступления легенды российского мотофристайла Алексея Колесников.

Полный список программы уточняйте на официальном сайте фестиваля