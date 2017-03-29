Уикенд в Сочи: с 31 марта по 2 апреля
с 30 марта
в кинотеатрах города
Фильм "Призрак в доспехах"
Недалекое будущее. Кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Девушка-киборг из полиции идет по следу могущественного хакера… По мотивам культовой научно-фантастической манги Масамунэ Сиро.
с 30 марта по 2 апреля
"Роза Хутор"
Карнавал "BoogelWoogel"
BoogelWoogel — крупнейший горнолыжный фестиваль России, который проводится в Сочи, на курорте Роза Хутор, с 2016 года. Только в течение 4 карнавальных дней все горнолыжные удовольствия объединяются в одном месте. В Сочи вновь попробуют установить рекорд по массовому спуску в купальниках. Спуск в купальниках состоится 1 апреля. В момент заезда участники должны быть одеты в купальный костюм, носки, очки, ботинки и лыжи или сноуборд. В этом году организаторы планируют снова побить рекорд по массовости заезда. Спустятся и участники в карнавальных костюмах. Гостей фестиваля ждёт много интересного: не менее 10 необычных видов спорта, состязания между командами горнолыжников и сноубордистов, танцевальная битва профессионалов «Снежный Баттл», Кубок конструкторов BoogelWoogel — спуск с горы на сделанных участниками «болидах», профессиональный турнир по пляжному волейболу на снегу. Также в программе мероприятия — фестивали уличной еды и концерты.
Участие абсолютно бесплатное! Подробности на сайте организатора
с 31 марта по 2 апреля
Сочи Автодром
Забег Top Liga Cup — «Кубанский полумарафон»
На выбор следующие дистанции: 5, 5 км — по трассе Formula 1; 21 км — по трассе Formula 1 и улицам Олимпийского Парка. Ожидается, что в 2017 году в забеге примут участие около 4 000 участников. Наряду с #СочиМарафон это мероприятие является одним из самых масштабных на юге России.
Возраст участников по дистанциям: 5 км — от 10 лет и старше; 21 км — от 14 лет и старше.
Если Вам еще не исполнилось 18 лет, обязательно присутствие одного из родителей и письменное разрешение от родителей.
Для участия в соревновании на дистанции 21 км необходимо подготовить медицинскую справку, содержащую допуск к легкоатлетическим соревнованиям по бегу, в которой обязательно должна быть указана выбранная вами дистанция. Предварительная запись не нужна, прохождение медицинского осмотра в порядке живой очереди.
Узнать подробности можно на сайте организаторов
с 31 марта по 10 апреля
"Роза Хутор"
Фестиваль "Quiksilver New Star Camp"
С этого года и на ближайшие 5 лет принимающей стороной станет круглогодичный горный курорт «Роза Хутор». Фестиваль, история успеха которого насчитывает 8 лет, прошел путь от однодневного мероприятия с привозом лучших спортсменов и популярных артистов до самого известного фестиваля в горах, на который ежегодно съезжаются гости со всех уголков России. 2 апреля с 11:00 до 16:00 — Quiksilver new star invitational Главный ивент от компании Quiksilver при поддержке Тинькофф Банк для сноубордистов и лыжников пройдет на огромном трамплине, который будет расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря. Сильнейший состав российских райдеров, а также приглашенные райдеры из международной Quiksilver и звезды мировой сцены сноубординга и фри ски.
4 апреля с 23:00 до 04:00 — Lady Waks and Morelady Waks and more Alexandra Waks всегда в движении и все время чем-то занята. Саша — DJ, успешный промоутер и графический дизайнер в одном лице. Уехав в Германию еще маленькой девочкой, вернулась она лихой хулиганкой, которая последние несколько лет в Германии только и занималась, что бомбила стены Ганновера и танцевала брэйкданс. Сейчас Lady Waks брейкбит-диджей номер один в мире.
8 апреля с 19:00 до 22:00 — Snowmobile and fmx show Daniel Bodin (SWE), Justin Hoyer (USA), Alexey Kolesnikov and more. Двухкратный обладатель золотых медалей X-Games и единственный райдер, приземливший double backflip на снегоходе в очередной раз возвращается на Quiksilver New Star. Для выступления будет построен специальный сетап не только для снегоходов, но и для выступления легенды российского мотофристайла Алексея Колесников.
Полный список программы уточняйте на официальном сайте фестиваля
1 апреля
с 10:00 до 22:00
ТРЦ "МореМолл", Новая Заря, 7
День юмора в «МореМолл»
В День юмора в центральном Атриуме торгово-развлекательного центра «МореМолл» вас ждут клоуны, жонглеры, ходулисты, уникальные фотозоны.
Программа праздника:
С 13:00 до 19:00 часов — Выступление клоунов, эквилибристов на колесе, шоу жонглеров, фокусников, ходулистов и иллюзионистов, номера с дрессированными собачками, интерактив с посетителями.
С 17:05 до 17:10 часов — Уникальный флешмоб клоунов — массовое фото в клоунских носах.
Работа площадок:
С 10:00 до 22:00 часов — Работа фотозон. Почувствуйте себя точно под куполом цирка или актрисой шоу на фоне мишени и сделайте яркие снимки на память.
Узнать подробности можно на сайте организаторов
1 апреля
19:00
Зимний театр
Спектакль «Близкие люди»
Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы рассказов мы услышали? Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они — о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами... В спектакле, поставленном известным актером и режиссером Алексеем Кирющенко, сценическое действо происходит на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры. Разворачивающееся перед нашим взором — смешно, местами комично, эксцентрично, немного печально и бесконечно жизненно. Все благодаря двум любимым многими и очень харизматичным актерам. Людмила Артемьева и Николай Добрынин — на редкость слаженный актерский дуэт, каждая шутка из уст которого легко разлетается на цитаты.
Узнать подробности можно на сайте организаторов
1 апреля
22:00
Сочи казино и курорт, Эстонская,51
Концерт "BILLY`S BAND"
Специалисты по глубоким личным переживаниям и возвышенным размышлениям приедут с туманных берегов Невы, чтобы рассказать всю правду и неправду жизни о непростых человеческих отношениях. Опусы Билли Новика в сопровождении контрабаса – лучшая музыка для такого случая. «Где спит твое сердце», «В этом городе», «В голове блюз» - эти пронзительные жизненные наблюдения, ироничные и одновременно лирические, рассказанные своим в доску парнем, пронизаны необъяснимой ностальгией, которая понятна и живет в сердце каждого, кто не чужд обыкновенной и вечной романтики.
1 и 2 апреля
Сочи Парк
«Дни Смеха» в Сочи Парке
Самые «везучие» гости попадут в специально созданные комические ситуации и станут героями съемок по принципу программы «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!». Детей ждут веселые видеоинтервью в стиле «Взгляд снизу». Самые смешные сюжеты можно будет увидеть на официальных страничках Сочи Парка в соцсетях. В дни праздника гостям предложат посмотреть мим-спектакль и шоу-программу «Комическая магия», принять участие в задорном танцевальном флешмобе, пройти мастер-класс по росписи футболок смайликами и повеселить себя и окружающих забавным аквагримом. Малышей ждет интерактивная сказочная программа с веселым Домовенком Кузей, и все желающие смогут сделать снимки в юмористически оформленной фотозоне.
Узнать подробности можно на сайте организаторов
до 5 апреля
в кинотеатрах города
Мультфильм "Босс Молокосос"
История о ребенке в семье, рассказанная от лица очаровательного (но совершенно ненадежного!) рассказчика с невероятно богатой фантазией — семилетнего Тима.
2 апреля
19:00
Зимний театр
Гала-концерт «FIFTY FIVE», посвящённый 55-летию народного артиста России Андриса Лиепы
На главной сцене Сочи поздравить юбиляра соберутся звёзды мирового балета: легендарные партнёры, друзья и ученики Андриса Лиепы. Среди гостей вечера: народный артист России Фарух Рузиматов, прима-балерина Мариинского театра народная артистка России Юлия Махалина, премьер Большого театра России Михаил Лобухин, прима-балерина Кремлёвского балета заслуженная артистка России Александра Тимофеева, премьер Кремлёвского балета заслуженный артист России Михаил Мартынюк, солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Соболевский и многие другие. В программе вечера будут представлены любимые публикой классические па-де-де (из балетов «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Корсар»), которые танцевал юбиляр, современные постановки и отрывки из балетных спектаклей, поставленных Андрисом Лиепой. И, конечно же, публику ждут неожиданные сюрпризы. Режиссёр концерта — сам Андрис Лиепа.
Узнать подробности можно на сайте организаторов
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