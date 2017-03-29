Забег Top Liga Cup — «Кубанский полумарафон»

На выбор следующие дистанции: 5, 5 км — по трассе Formula 1; 21 км — по трассе Formula 1 и улицам Олимпийского Парка. Ожидается, что в 2017 году в забеге примут участие около 4 000 участников. Наряду с #СочиМарафон это мероприятие является одним из самых масштабных на юге России.

Возраст участников по дистанциям: 5 км — от 10 лет и старше; 21 км — от 14 лет и старше.

Если Вам еще не исполнилось 18 лет, обязательно присутствие одного из родителей и письменное разрешение от родителей.

Для участия в соревновании на дистанции 21 км необходимо подготовить медицинскую справку, содержащую допуск к легкоатлетическим соревнованиям по бегу, в которой обязательно должна быть указана выбранная вами дистанция. Предварительная запись не нужна, прохождение медицинского осмотра в порядке живой очереди.

Узнать подробности можно на сайте организаторов