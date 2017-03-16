Уикенд в Сочи: с 18 по 19 марта
с 16 марта
во всех кинотеатрах
Фильм "Красавица и чудовище"
На ремейк анимационного фильма Уолта Диснея, основанного на одноименной сказке Жанны-Мари Лепрес де Бомон, режиссера картины Билла Кондона вдохновила авангардистская версия "Красавицы и чудовища", снятая в 1946 году Жаном Кокто. В новой кинокартине главные роли исполнили Эмма Уотсон, Ден Стивенс и Юэн Макгрего.
17 - 19 марта
Роза Хутор
Фестиваль "Sochi music weekend"
На ежегодном мероприятии любителей электронной музыки можно будет услышать хаус от петербургского дуэта Matiise&Sadko, прогрессив-хаус от томской группы Dropgun, дапстеп и драм-н-бейс от украинско-российского трио Teddy Killerz, пси-транс от бразильского музыканта Waio и прогрессив от смоленской группы Hardrock Sofa.
18-19 марта
13:00 - 21:00
Арт-резиденция Flacon 1170, Роза Хутор
"MOY DESIGN MARKET"
После успешного опыта в Екатеринбурге и Самаре организаторы независимого рынка российского дизайна закрепили успех первым MOY DESIGN MARKET на Красной Поляне. На фестивале свои коллекции представят шестьдесят дизайнеров из России, в лаундж-зоне будут знакомить и угощать редкими сортами чая, в бьюти зоне - делать маникюр, макияж, стрижки бесплатно.
18 марта
17:00
Зал органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской
Концерт «Душу возвышающий орган»
Для сочинских ценителей прекрасного в этот вечер в Зале органной и камерной музыки зазвучит инструмент, который по праву считается королём среди прочих: сложный, многогранный, с необычным звучанием и живой душой, скрывающейся в огромном «теле», орган потрясает своим великолепием, статью и даже страстью. Заслуженный артист Кубани Михаил Повалий сыграет на этом концерте произведения Листа, Баха и Бельмана.
18 марта
18:00
Санаторий "Южное взморье"
Концерт Данила Плужникова "Время мечтать"
Плужников Данил - победитель третьего сезона телевизионного шоу «Голос. Дети». Данил впервые выступит на сцене родного города со своей сольной программой, где споёт не только полюбившиеся всем хиты, но и представит зрителям новые песни. Так же у вас будет уникальная возможность первыми узнать о других талантах артиста. Вечер обещает быть зрелищным и незабываемым!
18 марта
21:00
Рок-бар "Треугольник"
Концерт группы "Ка-50"
Кавер-бэнд «Ка-50» вступит на площадке рок-бара «Треугольник». Гитарная музыка, лучшие композиции AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, the Doors, Metallica, The Prodigy и Джими Хендрикса наполнят сильным звучанием концертную площадку. Сами музыканты «Ка-50» обещают дать концерт, насыщенный хитами мировых рок-исполнителей, а также море драйва, заряда бодрости и позитивных вибраций.
18 марта
22:00
Культурно–развлекательный комплекс Sky Club & Concert Hall
Концерт Макса Коржа
Белорусский исполнитель готовит взрывную программу из своих лучших песен. Яркая смесь эстрадного хип-хопа, дворовой искренности и клубных ритмов подарит отличное настроение в этот незабываемый вечер.
19 марта
17:00
Зал органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской
Концерт "Его величество орган"
Организаторы концерта собрали лучшие образчики классической органной музыки. Всю грандиозность и многообразие звучаний органа перед вами раскроет Михаил Павалий.
19 марта
18:00
Pullman Сочи Центр
Закрытый показ новой коллекции Haute Couture дизайнера Грача Устяна весна-лето 2018
На этот раз коллекция получила название Ангел "А".
Уникальная комбинация великолепных нарядов, буйство красок и цвета на подиуме - вот, что ждет публику Сочи на этот раз.
Все работы созданы вручную из роскошных дизайнерских тканей. Уникальные наряды с великолепием вышивки, ручной работы и кружева являются произведением великого искусства моды. Показы дизайнера уже стали весьма ожидаемыми событиями для богемы города.
На мероприятие ожидается около 500 гостей из города Сочи и других городов, и стран, среди которых: президент международной академии красоты Георгий Кот, президент модного дома Людмила Иванова, главный художник г. Сочи Элина Баранская, заслуженная артистка балета России и Казахстана Григорьева Татьяна и т.д.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.