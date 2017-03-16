Закрытый показ новой коллекции Haute Couture дизайнера Грача Устяна весна-лето 2018

На этот раз коллекция получила название Ангел "А".

Уникальная комбинация великолепных нарядов, буйство красок и цвета на подиуме - вот, что ждет публику Сочи на этот раз.

Все работы созданы вручную из роскошных дизайнерских тканей. Уникальные наряды с великолепием вышивки, ручной работы и кружева являются произведением великого искусства моды. Показы дизайнера уже стали весьма ожидаемыми событиями для богемы города.

На мероприятие ожидается около 500 гостей из города Сочи и других городов, и стран, среди которых: президент международной академии красоты Георгий Кот, президент модного дома Людмила Иванова, главный художник г. Сочи Элина Баранская, заслуженная артистка балета России и Казахстана Григорьева Татьяна и т.д.