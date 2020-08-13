Первый в России кинопляж "Визионер" приглашает в кино!

Расписание кинопляжа с 13 по 16 августа

ЧЕТВЕРГ

19.00 - 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету.

Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

21.00 – КАПЕРНАУМ

12-летний Зейн не может точно ответить на вопрос, сколько у него братьев и сестер, но уверен, что детей в его семье должно было быть меньше.

Несмотря на юный возраст, Зейн нелегально работает, следит за младшими, помогает старшим, ищет деньги и документы на эмиграцию в Швецию.

Он смотрит на мир с нескрываемой ненавистью.

Ему есть что ненавидеть. Дети на улицах Бейрута попрошайничают, едят посыпанный сахаром лед и чипсы, девочек как можно раньше продают замуж, сам он вынужден есть, что попало, спать, где придется, и самое главное – он только что получил пятилетний срок.

В тюрьме Зейн подаёт в суд на родителей. За то, что они дали ему жизнь.

ПЯТНИЦА

19.00 - МЕСТО ПОД СОСНАМИ

Мотокаскадер Люк Глэнтон совершает турне из одной провинции в другую, показывая свои каскадерские навыки и зарабатывая этим на жизнь.

По окончании одного из своих выступлений он встречает свою бывшую девушку - Ромину, вскоре узнав, что у нее от него годовалый сын - Джейсон.

Решив обеспечивать сына он бросает свою работу каскадера, однако Ромина против того, чтобы Люк был в жизни ее сына, поскольку она сама вовлечена в отношения с Кофи.

Тем не менее, Люк остается в городе и устраивается на работу к механику Робину, но вскоре понимает, что заработанных денег не хватает для обеспечения семьи.

Робин предлагает ему ограбить банк...

21.00 - ХОРОШИЙ ДОКТОР

У дежурного врача прихватило поясницу. Чтобы не оставлять пациентов без внимания накануне праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера ходить на вызовы.

СУББОТА

15.00-20.00 - SUNSET DJ PARTY

20.00 - VISIONER MUSIC SHOW - КОНЦЕРТ ГРУППЫ "Ю" (synthpop, vintage soul, funk and disco)

21.00 - ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев.

Как раз в это время Дон Ширли, утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация.

Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.00 - ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство.

Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?

21.00 - БОЛЬШАЯ ИГРА

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде.

Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?