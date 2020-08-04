Абхазия открыла границу.

Об этом сообщили в пресс-службе сочинской таможни.

- В первый день из России в Абхазию выехало 1243 транспортных средств, в обратном направлении - 664.

Из нашей страны в соседнюю республику отправились более пяти тысяч человек, в обратном направлении - более 2,5 тысячи, - отметили в ведомстве.

Из Сочи в Абхазию также начали ходить экскурсионные автобусы.

Решение об открытии российско-абхазской границы после закрытия из-за пандемии коронавируса было принято на основе заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

Ирина Сизова