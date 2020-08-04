Более 7,5 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу в Сочи за первые сутки после ее открытия.
Абхазия открыла границу.
Об этом сообщили в пресс-службе сочинской таможни.
- В первый день из России в Абхазию выехало 1243 транспортных средств, в обратном направлении - 664.
Из нашей страны в соседнюю республику отправились более пяти тысяч человек, в обратном направлении - более 2,5 тысячи, - отметили в ведомстве.
Из Сочи в Абхазию также начали ходить экскурсионные автобусы.
Решение об открытии российско-абхазской границы после закрытия из-за пандемии коронавируса было принято на основе заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
Ирина Сизова
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