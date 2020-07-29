Кинопляж «Визионер» в Сочи!

Кинопляж «Визионер»– яркий летний проект, объединит любителей кино, живой музыки и пляжного отдыха, а также активных гостей города Сочи, которые привыкли наслаждаться жизнью и брать от нее все.

Кинопляж станет праздником кино: ежедневно гостей кинопляжа ожидают не только лучшие блокбастеры мирового и отечественного кинематографа, но и специальные показы, ретроспективы, тематические лекции и обсуждения с кинокритиками, организованные совместно с партнером проекта – мультимедийным сервисом Okko.