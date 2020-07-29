Кинопляж «Визионер» в Сочи!

1 августа в 18:00 на набережной Имеретинского курорта откроется летний кинотеатр под открытым небом – «Визионер».
Партнером проекта выступил мультимедийный сервис Okko.
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1 августа в 18:00 на набережной Имеретинского курорта откроется летний кинотеатр под открытым небом – «Визионер».
Партнером проекта выступил мультимедийный сервис Okko.
Кинопляж «Визионер»– яркий летний проект, объединит любителей кино, живой музыки и пляжного отдыха, а также активных гостей города Сочи, которые привыкли наслаждаться жизнью и брать от нее все.
Кинопляж станет праздником кино: ежедневно гостей кинопляжа ожидают не только лучшие блокбастеры мирового и отечественного кинематографа, но и специальные показы, ретроспективы, тематические лекции и обсуждения с кинокритиками, организованные совместно с партнером проекта – мультимедийным сервисом Okko.
«Визионер» – единственный в России кинотеатр прямо на берегу моря с огромным светодиодным экраном и профессиональным киноконцертным звуком формата 5.2, на сцене которого будут проходить живые музыкальные выступления, кинофестивали и вечеринки.
В рамках дневных сессий будут проходить лектории и мастер-классы от известных экспертов в различных областях.
Программа будет обновляться каждую неделю на сайте и в соцсетях проекта, что позволит максимально комфортно спланировать культурный досуг.
На территории кинопляжа будет размещена зона бренда glo™ - технологии нагревания табака.
Кинопляж будет работать до конца октября, ежедневно с 8.00 до 23.00.
Начало сеансов в 19.00 и в 21.00 - два сеанса каждый день.
Программу кинопоказов, концертов, стоимость билета на киносеансы можно посмотреть на сайте и в социальных сетях кинопляжа:
Адрес: Сочи, Адлерский район, Порт Имеретинский, Морской бульвар, д.1
Тел.: +7(988) 416 08 18
Сайт: visioner.club
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