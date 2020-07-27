Четырех леопардов выпустят в дикую природу из Центра восстановления популяции в Сочи

К четырем хищникам уже обитающим в горах Кавказа присоединятся котята, рожденные в 2018 году.

Перед выпуском в дикую природу новые обитатели леса прошли специальные экзамены.

- На протяжении более 2-х недель, группа экспертов Российской академии наук тщательно тестировали молодых леопардов на умение охотиться, психологическую стабильность, наличие стойкой реакции избегания человека и домашнего скота.

В итоге четыре леопарда показали отличные результаты на «выпускных экзаменах», - сообщили в Сочинском национальном парке.

У всех котят свои особенности характера и способности, поэтому специалистами Центра разрабатывают индивидуальные программы подготовки каждой особи.

Леопардам уже одели спутниковые ошейники благодаря которым специалисты смогут следить за ними. Также «выпускники» прошли взвешивание, обмер, фотографирование и сдали анализ крови и шерсть на гормоны.

Решение о местах выпуска для каждой особи будет принято Министерством природы России.

Игорь Сизов