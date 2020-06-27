Субсидируемые рейсы из Симферополя в Сочи возобновит компания "Аэрофлот"

Льготные тарифы на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний группы "Аэрофлот" действуют до 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям.

- Воспользоваться спецтарифами могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, для женщин - 55 лет, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи, - сообщается на сайте первозчика.

Стоимость субсидируемого билета из Симферополя в Сочи составит 2500 рублей.

Ирина Сизова