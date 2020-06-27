Дата начала полетов намечена на 1 августа.
Субсидируемые рейсы из Симферополя в Сочи возобновит компания "Аэрофлот"
Льготные тарифы на собственные и рейсы дочерних авиакомпаний группы "Аэрофлот" действуют до 31 декабря 2020 года на прямые рейсы в экономическом классе по указанным направлениям.
- Воспользоваться спецтарифами могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет, для женщин - 55 лет, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи, - сообщается на сайте первозчика.
Стоимость субсидируемого билета из Симферополя в Сочи составит 2500 рублей.
Ирина Сизова
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