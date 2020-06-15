В горах Сочи «открылся» самый высокий водопад

Его можно увидеть на курорте «Роза Хутор» в Парке водопадов «Менделиха».
Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона стала доступна благодаря смягчению режима карантина.
Выберите свой город:
Ваш город
Его можно увидеть на курорте «Роза Хутор» в Парке водопадов «Менделиха».
Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона стала доступна благодаря смягчению режима карантина.
Парк водопадов «Менделиха» расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, и является излюбленным туристическим маршрутом.
Созданный для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов, парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" на высоте 1470 метров над уровнем моря.
Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото.
Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет четыре километра и занимает около 4,5 часов.
- Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов: «Менделя», «Чара», «Червонный», «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло» и «Золотой».
Высота последнего, «Золотого» составляет 77 метров, и это самый высокий водопад в окрестностях Сочи, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Начиная с 8 июня гостям курорта стали доступны прогулки в горы.
На «Роза Хутор» работают канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс" до Роза Пик (2320 метров), открыта набережная, пункт проката, центр "Активный отдых" в Роза Долине, инфоцентр, кассы, автомобильные парковки.
Также действуют пешие маршруты в горах. На курорте открылись летние террасы кафе и ресторанов.
С 8 июня стартовало бронирование отелей на сайте горного комплекса.
В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в Роза Долине.
А также Medical Spa-отель Rosa Springs, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне.
Ирина Сизова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.