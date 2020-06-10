Каждый день на плантациях собирают до 400 килограммов чая.
В Сочи началась уборка чайного листа
При этом, из-за холодной весны в этом году сократился урожай элитных сортов.
Чтобы в будущем избежать подобных ситуаций чаеводы решились на эксперимент – подкормку растений органическими удобрениями.
Проводить ее будут специалисты из Нижнего Новгорода.
- Количество листа должно увеличиться, и должен измениться цвет листа. Сейчас он получается бледноватого цвета, а станет более насыщенный.
Он будет более устойчивый к болезням, зимовке и так далее, — рассказал представитель компании по производству органических удобрений Юрий Реутов.
Расширение производства чайного листа в Сочи необходимо для выхода на международные рынки.
Вкус и аромат «Краснодарского» чая уже оценили не только в России, но и Сербии.
- Приезжали специалисты из Китая.
Они брали у нас пробы чая, пробы грунта, образцы зеленых насаждений и пришли к выводу, что чай, в основе которого лежал их китайский сорт, перестроил свою внутреннюю ДНК решетку и перестал быть похож на их продукт.
Скорее всего, будем продолжать разговор с китайскими партнерами.
Они его воспринимают, как экзотику.
С ними хотим продолжить отношения, потому что китайский рынок безграничный, — рассказал генеральный директор компании по производству чая Виктор Пакеев.
Ирина Сизова
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