В Сочи началась уборка чайного листа

При этом, из-за холодной весны в этом году сократился урожай элитных сортов.

Чтобы в будущем избежать подобных ситуаций чаеводы решились на эксперимент – подкормку растений органическими удобрениями.

Проводить ее будут специалисты из Нижнего Новгорода.

- Количество листа должно увеличиться, и должен измениться цвет листа. Сейчас он получается бледноватого цвета, а станет более насыщенный.

Он будет более устойчивый к болезням, зимовке и так далее, — рассказал представитель компании по производству органических удобрений Юрий Реутов.

Расширение производства чайного листа в Сочи необходимо для выхода на международные рынки.

Вкус и аромат «Краснодарского» чая уже оценили не только в России, но и Сербии.

- Приезжали специалисты из Китая.

Они брали у нас пробы чая, пробы грунта, образцы зеленых насаждений и пришли к выводу, что чай, в основе которого лежал их китайский сорт, перестроил свою внутреннюю ДНК решетку и перестал быть похож на их продукт.

Скорее всего, будем продолжать разговор с китайскими партнерами.

Они его воспринимают, как экзотику.

С ними хотим продолжить отношения, потому что китайский рынок безграничный, — рассказал генеральный директор компании по производству чая Виктор Пакеев.

Ирина Сизова