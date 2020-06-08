Парки, скверы и набережные открылись в Сочи

Первых гостей ждал сюрприз – годовой абонемент.

Его обладателем стала москвичка Кристина и ее годовалый сынок Мир из Москвы: в Сочи они приехали еще до объявления карантина и задержались на четыре месяца.

- Мы очень довольны и счастливы, что наконец-то открыли наш любимый парк. Абонемент для нас — большая неожиданность.

Спасибо, за возможность гулять по «Дендрарию» и наслаждаться его красотой и природой, — сказала счастливая обладательница абонемента.

Свои объекты для туристов открыл и Кавказский заповедник.

Любителям природы стали доступны дендрологический парк «Южные Культуры» и Тисо-самшитовая роща.

График работы объектов остался прежним, но при посещении парков необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора: соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра, необходимое расстояние при покупке билетов, не собираться многочисленными группами.

Кавказский заповедник, выполняя рекомендации Роспотребнадзора, установил на входе в парк и тисо-самшитовую рощу средства дезинфекции и термометры.

Помимо парков в Сочи открылись первые 20 пляжей. Все остальные, как принадлежащие санаториям, так и муниципальные, планируется открыть в течение недели.

- Основным органом, дающим разрешение на открытие пляжа, является Роспотребнадзор.

Каждому арендатору или собственнику будет выписано отдельное предписание с учётом карантинных мероприятий.

Необходимо будет зонировать пляжи для того, чтобы отделить посетителей и их семьи от других людей.

Задача пользователя пляжной территории – создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию, - подчеркнула директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

О поэтапном открытии туристической инфраструктуры объявил и горный курорт «Роза Хутор».

На первом этапе, начиная с 8 июня, откроются прогулки в горы. На «Роза Хутор» будут запущены канатные дороги до Роза Пик (2320 метров).

Благодаря этому гостям станут доступны природные достопримечательности и открытые террасы кафе. Приобрести билеты на подъемники можно в кассах курорта.

Также на «Роза Хутор» откроется прогулочная набережная, рассматривается возможность открытия летних террас кафе и ресторанов для посещения туристами в Роза Долине.

Обеспечивая безопасность гостей, курорт следует всем рекомендациям по профилактике COVID-19: здесь создана бесконтактная среда, организовано соблюдение социальной дистанции, в местах общественного пользования.

А также при посадке на канатную дорогу гостям необходимо использовать индивидуальные средства защиты, кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности ежедневно обрабатываются дезинфектантом.

Ирина Сизова