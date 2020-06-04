Аэропорт Сочи признан лучшим в Европе по качеству обслуживания

Международный аэропорт Сочи с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов пассажиров в год признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров по итогам первого квартала 2020 года.

Итоги исследования деятельности аэропортов в первом квартале объявил ASQ ACI (Airports Council International) - международная система оценки удовлетворенности пассажиров качеством услуг воздушных гаваней.

В рамках исследования проводятся опросы пассажиров, которые оценивают аэропорт по шкале от одного до пяти по 34 критериям.

Среди них: качество обслуживания на регистрации и досмотре, состояние уборных комнат, камер хранения, ресторанное обслуживание.

Таким образом, аэропорт Сочи снова признан лучшим по качеству обслуживания пассажиров в своей категории, сообщают РИА Новости.

Показатель "Общая удовлетворенность аэропортом" фактически не изменился и остался на высоком уровне - 4,68 (по 5-балльной шкале).

При этом в воздушной гавани удалось улучшить показатели по таким критериям, как "Чистота в аэровокзальном комплексе" и "Легкость поиска пути в аэропорту".

Пассажиры особо отметили комфортность пребывания в зоне ожидания.

Аэропорт Сочи участвует в рейтинге ASQ ACI с 2015 года.

По итогам 2019 года аэропорт в пятый раз признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в своей категории.



