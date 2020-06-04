Сочи вошел в топ-5 самых популярных российских направлений этим летом

Опрос проводился в конце мая 2020 года, в нём приняли участие около 5 тысяч человек.

По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Среди них только 14% опрошенных выбрали бы для летнего отпуска июнь.

Желающих поехать в отпуск в июле уже намного больше – 41%, а в августе – 45%.

Если отпуск будет летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей.

Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году возглавляет Сочи и курорты Краснодарского края, затем следует Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.