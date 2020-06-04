Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия узнали планы жителей России на летние отпуска.
Сочи вошел в топ-5 самых популярных российских направлений этим летом
Опрос проводился в конце мая 2020 года, в нём приняли участие около 5 тысяч человек.
По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Среди них только 14% опрошенных выбрали бы для летнего отпуска июнь.
Желающих поехать в отпуск в июле уже намного больше – 41%, а в августе – 45%.
Если отпуск будет летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей.
Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году возглавляет Сочи и курорты Краснодарского края, затем следует Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.
Участники опроса, которые хотят в отпуск за рубеж, рассказали, в какую страну они хотели бы поехать.
Самое популярное направление для зарубежного отпуска — Турция, за ней идут Испания, Италия, Греция и Кипр.
Во второй пятёрке рейтинга – Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.
32% мечтающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют.
Остальные 68% респондентов, которые хотят летом за рубеж, будут ждать открытия границ.
Те, кто собираются в отпуск, планируют проводить его по-разному.
37% собираются куда-то поехать, а 63% ответили, что в этом году планируют провести отпуск дома или на даче (в своём доме в деревне).
Те, кто не планирует никуда ехать, рассказали, чем вызвано такое решение.
Главными причинами отказа от путешествий стали: неподходящая эпидемиологическая ситуация для поездок (34% опрошенных), нехватка денег (30%), ограничения из-за вируса (29%) — например, необходимость носить маску и перчатки, соблюдение дистанции, закрытые границы.
Также опрошенные остаются дома этим летом, так как: уже живут на морском побережье, путешествовать не позволяет здоровье (своё или родственников), идёт ремонт, некому присмотреть за домашним питомцем.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.