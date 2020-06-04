18+

Сочи вошел в топ-5 самых популярных российских направлений этим летом

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия узнали планы жителей России на летние отпуска.

Опрос проводился в конце мая 2020 года, в нём приняли участие около 5 тысяч человек.

По данным опроса, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Среди них только 14% опрошенных выбрали бы для летнего отпуска июнь.

Желающих поехать в отпуск в июле уже намного больше – 41%, а в августе – 45%.

Если отпуск будет летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% — за границей.

Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году возглавляет Сочи и курорты Краснодарского края, затем следует Крым, Санкт-Петербург, Байкал и Алтай.

Участники опроса, которые хотят в отпуск за рубеж, рассказали, в какую страну они хотели бы поехать.

Самое популярное направление для зарубежного отпуска — Турция, за ней идут Испания, Италия, Греция и Кипр.

Во второй пятёрке рейтинга – Таиланд, Черногория, Германия, Франция и Чехия.

32% мечтающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют.

Остальные 68% респондентов, которые хотят летом за рубеж, будут ждать открытия границ.

Те, кто собираются в отпуск, планируют проводить его по-разному.

37% собираются куда-то поехать, а 63% ответили, что в этом году планируют провести отпуск дома или на даче (в своём доме в деревне). 

 

Те, кто не планирует никуда ехать, рассказали, чем вызвано такое решение.

Главными причинами отказа от путешествий стали: неподходящая эпидемиологическая ситуация для поездок (34% опрошенных), нехватка денег (30%), ограничения из-за вируса (29%) — например, необходимость носить маску и перчатки, соблюдение дистанции, закрытые границы.

Также опрошенные остаются дома этим летом, так как: уже живут на морском побережье, путешествовать не позволяет здоровье (своё или родственников), идёт ремонт, некому присмотреть за домашним питомцем.

Artem,
Комментарии

Наши проекты