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Санатории и гостиницы, имеющие медицинскую лицензию, начали работать в Сочи

На курорте открылись 20 здравниц. За первый день работы они приняли около 600 гостей.

В аэропорту курорта для встречи туристов оборудовали специальные стойки регистрации.

- Сейчас на всех транспортных узлах города – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки прибытия.

Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19.

Всё это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города.

Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются, и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Проверка документов отдыхающих осуществляется с помощью единого информационного портала, куда ежедневно вносят сведения о запланированных заездах службы размещения самих санаториев.

После прохождения специальной стойки прибытия туристов встречают представители здравниц.

Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям – организация трансфера отдыхающих от железнодороных вокзалов и из аэропорта.

Это мера необходима для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На транспортных узлах Сочи выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов.

Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха.

При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска.

- Для комфортного пребывания гостей в нашем санатории мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере.

Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшн размещены антисептики, во всех помещениях соблюдено социальное дистанцирование, - отметила директор санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.

Она добавила, что заселение в номер происходит по одному человеку или семьей. На протяжении всего периода пребывания в санатории туристам оказывают разрешенный в условиях карантина перечень услуг по проживанию, организации питания и лечения.

В ближайшие две недели в Сочи планируют открыть остальные объекты, имеющие медицинские лицензии.

Бронирование номеров на горном курорте «Роза Хутор» может начаться уже 8 июня, а с 1 июля планируется постепенно открывать отели, кафе, рестораны и магазины.

Для приема гостей на курорте будет создана бесконтактная среда: безналичные средства оплаты, безопасные дверные ручки в гостевых номерах и общественных зонах, защитные экраны на стойках регистрации гостей и других общественных зонах.

На входах в отели, как для гостей, так и сотрудников, планируется установка барьеров дезинфекции.

Весь персонал будет еженедельно проходить лабораторное клиническое тестирование и обеспечиваться всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

На заездах и регистрации в отелях курорта будет проводиться бесконтактная термометрия гостей, передаваться продезинфицированные электронные пластиковые карты.

Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами.

В номерах — сменные наматрасники и чистка фильтров систем кондиционирования.

В ресторанах отелей сохранится формат «шведского» стола с учетом социального дистанцирования и безопасного расположения сервисных станций с готовыми блюдами.

Время работы завтраков планируется продлить для того, чтобы избежать скопления гостей.

В то же время рестораны отелей продолжат работать по принципу a la carte на обед и ужин с учетом соблюдения всех необходимых требований.

В тоже время представители курорта «Роза Хутор» подчеркивают, что финальная дата открытия зависит от решения властей.

Ирина Сизова

Artem,
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