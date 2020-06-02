Санатории и гостиницы, имеющие медицинскую лицензию, начали работать в Сочи

На курорте открылись 20 здравниц. За первый день работы они приняли около 600 гостей.
В аэропорту курорта для встречи туристов оборудовали специальные стойки регистрации.
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На курорте открылись 20 здравниц. За первый день работы они приняли около 600 гостей.
В аэропорту курорта для встречи туристов оборудовали специальные стойки регистрации.
- Сейчас на всех транспортных узлах города – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки прибытия.
Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19.
Всё это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города.
Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются, и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Проверка документов отдыхающих осуществляется с помощью единого информационного портала, куда ежедневно вносят сведения о запланированных заездах службы размещения самих санаториев.
После прохождения специальной стойки прибытия туристов встречают представители здравниц.
Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям – организация трансфера отдыхающих от железнодороных вокзалов и из аэропорта.
Это мера необходима для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
На транспортных узлах Сочи выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов.
Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха.
При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска.
- Для комфортного пребывания гостей в нашем санатории мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере.
Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшн размещены антисептики, во всех помещениях соблюдено социальное дистанцирование, - отметила директор санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.
Она добавила, что заселение в номер происходит по одному человеку или семьей. На протяжении всего периода пребывания в санатории туристам оказывают разрешенный в условиях карантина перечень услуг по проживанию, организации питания и лечения.
В ближайшие две недели в Сочи планируют открыть остальные объекты, имеющие медицинские лицензии.
Бронирование номеров на горном курорте «Роза Хутор» может начаться уже 8 июня, а с 1 июля планируется постепенно открывать отели, кафе, рестораны и магазины.
Для приема гостей на курорте будет создана бесконтактная среда: безналичные средства оплаты, безопасные дверные ручки в гостевых номерах и общественных зонах, защитные экраны на стойках регистрации гостей и других общественных зонах.
На входах в отели, как для гостей, так и сотрудников, планируется установка барьеров дезинфекции.
Весь персонал будет еженедельно проходить лабораторное клиническое тестирование и обеспечиваться всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
На заездах и регистрации в отелях курорта будет проводиться бесконтактная термометрия гостей, передаваться продезинфицированные электронные пластиковые карты.
Во всех основных общественных зонах и номерном фонде будут доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами.
В номерах — сменные наматрасники и чистка фильтров систем кондиционирования.
В ресторанах отелей сохранится формат «шведского» стола с учетом социального дистанцирования и безопасного расположения сервисных станций с готовыми блюдами.
Время работы завтраков планируется продлить для того, чтобы избежать скопления гостей.
В то же время рестораны отелей продолжат работать по принципу a la carte на обед и ужин с учетом соблюдения всех необходимых требований.
В тоже время представители курорта «Роза Хутор» подчеркивают, что финальная дата открытия зависит от решения властей.
Ирина Сизова
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