Санатории и гостиницы, имеющие медицинскую лицензию, начали работать в Сочи

- Сейчас на всех транспортных узлах города – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки прибытия.

Там сотрудники администрации проверяют у отдыхающих наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19.

Всё это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города.

Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются, и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Проверка документов отдыхающих осуществляется с помощью единого информационного портала, куда ежедневно вносят сведения о запланированных заездах службы размещения самих санаториев.

После прохождения специальной стойки прибытия туристов встречают представители здравниц.

Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям – организация трансфера отдыхающих от железнодороных вокзалов и из аэропорта.

Это мера необходима для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На транспортных узлах Сочи выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов.

Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха.

При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска.

- Для комфортного пребывания гостей в нашем санатории мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере.

Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшн размещены антисептики, во всех помещениях соблюдено социальное дистанцирование, - отметила директор санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.

Она добавила, что заселение в номер происходит по одному человеку или семьей. На протяжении всего периода пребывания в санатории туристам оказывают разрешенный в условиях карантина перечень услуг по проживанию, организации питания и лечения.

В ближайшие две недели в Сочи планируют открыть остальные объекты, имеющие медицинские лицензии.