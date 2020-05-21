Необычный метод разработали ученые для восстановления популяции древнего растения, которое в последние годы было практически уничтожено из-за бабочки-огневки.
Спасти уникальный реликтовый самшит в Сочи помогут грибы
Вредное насекомое ввезли на курорт из Китая вместе с посадочным материалом к зимним Олимпийским играм 2014 года.
Маленькая бабочка оказалась настоящей экологической катастрофой.
- Все началось с одного единственного куста, пораженного бабочкой-огневкой. Его сотрудники парка заметили еще в 2012 году.
Куст необходимо было срочно уничтожить, но к мнению местных специалистов никто не прислушался.
Вскоре бабочка-огневка перекинулась не только на городские насаждения, но и на территорию Сочинского национального парка, - рассказал заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.
Вредитель оказался не только прожорлив, но и плодовит. В год бабочка воспроизводила два, а то и три поколения, и совершенно спокойно переносила тёплую зиму.
Вредящая фаза была круглогодичная, и было ощущение, что по самшиту прошел огонь. Бабочка сжирала буквально все – листья, зелень и даже кору.
Вместо зеленых рощ остались голые стволы. Потери были колоссальные, более 90 процентов всех растений погибло.
Из более чем двух тысяч гектаров самшита удалось сохранить лишь около 50-ти.
- Если в городе мы могли применять химическое опрыскивание, то на территории Национального парка это запрещено законом.
Мы стали искать биологические методы защиты. В этом помог доктор биологических наук Борис Борисов.
Долгие годы он занимался темой энтопаразитических грибов. В один из приездов в Сочи обратил внимание, что в Агурском ущелье, есть гриб, который убивает гусениц бабочек, он паразитирует на личинках.
Это абсолютно безопасный метод защиты деревьев, который можно применять на территории национального парка, - поделился Борис Туниев.
Споры спасительных грибов были размножены, ученые выбирали наиболее агрессивные штамы, которые могут «работать» весной и осенью.
Таким «лекарством» и начали обрабатывать самшит, включая новый посадки. Пятилетние деревья удалось вырастить в специальном питомнике из собранного семенного материала.
- Сегодня в Сочинском национальном парке действует программа по восстановлению самшита. В специальном питомнике растут 30 тысяч саженцев самшита.
Они были получены от сбора уцелевших семян растения еще в начале катастрофы.
Каждый год мы будем высаживать самшит в местах его произрастания, - отметил заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.
В этом году в дикую природу вернут 20 тысяч краснокнижников. При этом деревья будут постоянно обрабатывать суспензией из грибов.
Суспензионный концентрат имеет практически моментальное действие. После поедания обработанного листа, у гусеницы поражается пищеварительно-кишечный тракт, и она погибает.
Даже несмотря на то, что сейчас бабочка-огневка находится в подавленном состоянии, ученые считают, это связано лишь с отсутствием кормовой базы.
- Замечательную поддержку в деле восстановления самшита нам оказала сама природа. Как показало время, хотя раньше считалось, что это невозможно, во многих самшитниках началось естественное возобновление.
Семена самшита пролежали в земле несколько лет и начали давать всходы, - отметил Борис Туниев.
Программа по высадке самшита Сочинского национального парка рассчитана на десяток лет.
А вот увидеть самшит в привычном виде можно будет лет через сто, растет реликтовое дерево, которое видело еще динозавров, очень медленно.
Пока же ученые не только бьются за спасение самшита, но и предупреждают о новой угрозе – исчезновении каштана.
В леса Кавказа пришла каштановая орехотворка.
И здесь грибами уже не обойтись. Вредитель настолько силен, что бороться с ним можно только с помощью столь же агрессивного противника – насекомого или животного, которое будет его поедать.
При этом не наносить вреда окружающей природе. Но эту задачу ученым еще предстоит решить.
Ирина Сизова
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