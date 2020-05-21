Спасти уникальный реликтовый самшит в Сочи помогут грибы

Вредитель оказался не только прожорлив, но и плодовит. В год бабочка воспроизводила два, а то и три поколения, и совершенно спокойно переносила тёплую зиму.

Вредящая фаза была круглогодичная, и было ощущение, что по самшиту прошел огонь. Бабочка сжирала буквально все – листья, зелень и даже кору.

Вместо зеленых рощ остались голые стволы. Потери были колоссальные, более 90 процентов всех растений погибло.

Из более чем двух тысяч гектаров самшита удалось сохранить лишь около 50-ти.

- Если в городе мы могли применять химическое опрыскивание, то на территории Национального парка это запрещено законом.

Мы стали искать биологические методы защиты. В этом помог доктор биологических наук Борис Борисов.

Долгие годы он занимался темой энтопаразитических грибов. В один из приездов в Сочи обратил внимание, что в Агурском ущелье, есть гриб, который убивает гусениц бабочек, он паразитирует на личинках.

Это абсолютно безопасный метод защиты деревьев, который можно применять на территории национального парка, - поделился Борис Туниев.

Споры спасительных грибов были размножены, ученые выбирали наиболее агрессивные штамы, которые могут «работать» весной и осенью.

Таким «лекарством» и начали обрабатывать самшит, включая новый посадки. Пятилетние деревья удалось вырастить в специальном питомнике из собранного семенного материала.

- Сегодня в Сочинском национальном парке действует программа по восстановлению самшита. В специальном питомнике растут 30 тысяч саженцев самшита.

Они были получены от сбора уцелевших семян растения еще в начале катастрофы.

Каждый год мы будем высаживать самшит в местах его произрастания, - отметил заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.

В этом году в дикую природу вернут 20 тысяч краснокнижников. При этом деревья будут постоянно обрабатывать суспензией из грибов.

Суспензионный концентрат имеет практически моментальное действие. После поедания обработанного листа, у гусеницы поражается пищеварительно-кишечный тракт, и она погибает.

Даже несмотря на то, что сейчас бабочка-огневка находится в подавленном состоянии, ученые считают, это связано лишь с отсутствием кормовой базы.

- Замечательную поддержку в деле восстановления самшита нам оказала сама природа. Как показало время, хотя раньше считалось, что это невозможно, во многих самшитниках началось естественное возобновление.

Семена самшита пролежали в земле несколько лет и начали давать всходы, - отметил Борис Туниев.

Программа по высадке самшита Сочинского национального парка рассчитана на десяток лет.

А вот увидеть самшит в привычном виде можно будет лет через сто, растет реликтовое дерево, которое видело еще динозавров, очень медленно.

Пока же ученые не только бьются за спасение самшита, но и предупреждают о новой угрозе – исчезновении каштана.

В леса Кавказа пришла каштановая орехотворка.

И здесь грибами уже не обойтись. Вредитель настолько силен, что бороться с ним можно только с помощью столь же агрессивного противника – насекомого или животного, которое будет его поедать.

При этом не наносить вреда окружающей природе. Но эту задачу ученым еще предстоит решить.

Ирина Сизова