Сочи вошел в топ-5 городов, которые россияне хотели посетить на майские праздники

Опрос проводился 7 и 8 мая 2020 года, в нем приняли участие более 1 тысячи человек.

По результатам опроса, и до введения режима самоизоляции 47% участников опроса не планировали никуда уезжать на майские выходные, у 53% ответивших напротив были планы отправиться в путешествие в начале мая.

Планы осуществились только у 24% участников опроса – они все же запланировали небольшое путешествие или поездку к родственникам на майские праздники.

Если бы не самоизоляция, то 82% участников опроса хотели бы поехать куда-то по России, и 18% респондентов отправились бы за границу.

Самыми популярными направлениями поездок по России могли бы стать Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар.

Топ-5 стран, куда россияне хотели, но не смогли поехать из-за карантина: Турция, Беларусь, Таиланд, Италия и Франция.

В реальности, из-за введенных ограничений, тремя самыми распространенными сценариями проведения майских праздников оказались: нахождение дома (48% опрошенных), отдых на даче (21%), короткие прогулки на улице (8%).







