Авиакомпания Azur Air с 1 июня запускает рейсы из Москвы и регионов в Сочи

Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, из регионов — два раза в неделю. Вылеты из Санкт-Петербурга и Уфы запланированы по четвергам и воскресеньям, а из Екатеринбурга и Казани - по средам и субботам.

На всех направлениях будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 767-300 на 336 пассажиров в салоне эконом-класса.

На рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпания предложит пассажирам приобрести на борту различные закуски и напитки.

У пассажиров этих рейсов есть также возможность сделать на сайте авиакомпании предварительный заказ дополнительного питания, сообщает Интерфакс.

Билеты уже поступили в продажу и доступны на сайте авиакомпании.

Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 231 рублей в одну сторону.



