Авиакомпания Azur Air с 1 июня запускает рейсы из Москвы и регионов в Сочи

"AZUR air с 1 июня 2020 года начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.
Сочи — первое для AZUR air регулярное туристическое направление внутри России. Программа полетов рассчитана на всю глубину весенне-летнего расписании", — сообщают в компании.
Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, из регионов — два раза в неделю. Вылеты из Санкт-Петербурга и Уфы запланированы по четвергам и воскресеньям, а из Екатеринбурга и Казани - по средам и субботам.
На всех направлениях будут использоваться широкофюзеляжные Boeing 767-300 на 336 пассажиров в салоне эконом-класса.
На рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпания предложит пассажирам приобрести на борту различные закуски и напитки.
У пассажиров этих рейсов есть также возможность сделать на сайте авиакомпании предварительный заказ дополнительного питания, сообщает Интерфакс.
Билеты уже поступили в продажу и доступны на сайте авиакомпании.
Стоимость билетов начинается от 2 тыс. 231 рублей в одну сторону.
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