Крупнейшие авиакомпании подняли цены на перелеты из Москвы в Сочи в два раза

Авиабилеты на самолёты «Аэрофлота» на май до Сочи выросли в цене с 3100 до 5900 рублей, в Краснодар — с 2800 до 5900 рублей.

В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются.

Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля.

Цены сейчас управляются в ручном режиме, их рост позволит возмещать затраты на выполнение полетов, говорят в авиакомпаниях.