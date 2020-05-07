Единственное в Краснодарском крае дерево "носовых платков" впервые расцвело в Сочи

- Китайская давидия была завезена в сочинский парк "Южные культуры" в середине прошлого века.

Во время цветения декоративное листопадное дерево усеяно массой соцветий с крупными белыми прицветниками.

Свешиваясь с веточек, они колеблются под дуновением ветра и издали напоминают белые салфетки, платки или стаю голубей.

В Западной Европе и США давидию так и называют - "голубиное дерево",- рассказали в Кавказском заповеднике.

Растение получило название в честь первооткрывателя, фрацузского монаха Ж.Давида.

Он обнаружил дерево в горных районах центрального и западного Китая в 60-е годы XIX века.

В Россию дерево завезли уже в советское время.

В середине прошлого века профессор Дмитрий Арцибашев интродуцировал давидию в парк "Южные культуры" в Сочи.

Дерево трудно размножается, первые всходы давидия дала лишь в 2016 году, а в этом - зацвела.

На родине дерево достигает высоты 20 метров. В парке "Южные культуры" экземпляры имеют высоту 6-7 метров.

- Сейчас рядом со взрослой давидией в парке посажено еще одно молодое дерево, а в парковой теплице набирают силу молодые побеги, которые в недалеком будущем станут украшением дендрологического парка, - отметили в заповеднике.

Ирина Сизова