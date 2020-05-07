В нашей стране подобные растения встречаются лишь в Олимпийской столице и в Никитинском ботаническом саду в Ялте.
Единственное в Краснодарском крае дерево "носовых платков" впервые расцвело в Сочи
- Китайская давидия была завезена в сочинский парк "Южные культуры" в середине прошлого века.
Во время цветения декоративное листопадное дерево усеяно массой соцветий с крупными белыми прицветниками.
Свешиваясь с веточек, они колеблются под дуновением ветра и издали напоминают белые салфетки, платки или стаю голубей.
В Западной Европе и США давидию так и называют - "голубиное дерево",- рассказали в Кавказском заповеднике.
Растение получило название в честь первооткрывателя, фрацузского монаха Ж.Давида.
Он обнаружил дерево в горных районах центрального и западного Китая в 60-е годы XIX века.
В Россию дерево завезли уже в советское время.
В середине прошлого века профессор Дмитрий Арцибашев интродуцировал давидию в парк "Южные культуры" в Сочи.
Дерево трудно размножается, первые всходы давидия дала лишь в 2016 году, а в этом - зацвела.
На родине дерево достигает высоты 20 метров. В парке "Южные культуры" экземпляры имеют высоту 6-7 метров.
- Сейчас рядом со взрослой давидией в парке посажено еще одно молодое дерево, а в парковой теплице набирают силу молодые побеги, которые в недалеком будущем станут украшением дендрологического парка, - отметили в заповеднике.
Ирина Сизова
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