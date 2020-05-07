В Сочи построили песочницу для слонов. Так в городе решили помочь животным во время карантина

Карантин животные практически не почувствовали.

Они по традиции получают 150 килограмм фруктов, овощей, еды, каши, сена и бамбука в день, проводят тренировки, гуляют в просторном дворе цирка, купаются. Единственная проблема – прогулки.

- Раньше я всегда вывозил слонов на природу. Но сейчас сделать это невозможно.

Из-за постоянных прогулок по асфальту во дворе у них портятся ноги и болят суставы.

Решить проблемы может песочница, так как мягкая поверхность облегчает нагрузку.

К тому же после купания слоны любят валяться в песке, а потом чесаться друг о друга.

Таким образом они счищают омертвевший, лишний слой кожи. Получается своеобразное СПА, - пояснил дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов.

Для обустройства песочницы для слонов требовалось несколько КАМАЗов песка.

Не успел дрессировщик рассказать о проблеме в социальных сетях, тут же нашлись неравнодушные люди.

Целую машину песка привез сочинец Артем Хрипунков.

- Я работаю гидом, очень люблю Сочи, сочинский цирк, и, конечно же, животных.

Когда услышала о проблеме слонов, задумалась, а где можно взять песок? На стройке! Стала обзванивать застройщиков.

На мой призыв откликнулись создатели комплекса «Министерские озера» компанияAVA Group.

Они называют свой комплекс – город детства, а какое детство без цирка? Поэтому и решили помочь слоникам, – рассказала сочинский гид Анна Кунина.

Помимо песка сочинцы помогли и деньгами.

Почти 20 тысяч рублей понадобилось на оборудование песочницы.

Сочинский цирк предоставил палатку, чтобы слоники находились под крышей, а в случае дождя песок не размывался.

Свою песочницу Марго и Прэтти уже опробовали. Такому необычному подарку они были рады, как слоны!

Ирина Сизова