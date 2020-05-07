Пара слонов – 29-летняя Претти и 11-летняя Марго приехали в город с цирком, дали всего лишь два представления и попали в режим самоизоляции.
В Сочи построили песочницу для слонов. Так в городе решили помочь животным во время карантина
Карантин животные практически не почувствовали.
Они по традиции получают 150 килограмм фруктов, овощей, еды, каши, сена и бамбука в день, проводят тренировки, гуляют в просторном дворе цирка, купаются. Единственная проблема – прогулки.
- Раньше я всегда вывозил слонов на природу. Но сейчас сделать это невозможно.
Из-за постоянных прогулок по асфальту во дворе у них портятся ноги и болят суставы.
Решить проблемы может песочница, так как мягкая поверхность облегчает нагрузку.
К тому же после купания слоны любят валяться в песке, а потом чесаться друг о друга.
Таким образом они счищают омертвевший, лишний слой кожи. Получается своеобразное СПА, - пояснил дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов.
Для обустройства песочницы для слонов требовалось несколько КАМАЗов песка.
Не успел дрессировщик рассказать о проблеме в социальных сетях, тут же нашлись неравнодушные люди.
Целую машину песка привез сочинец Артем Хрипунков.
- Я работаю гидом, очень люблю Сочи, сочинский цирк, и, конечно же, животных.
Когда услышала о проблеме слонов, задумалась, а где можно взять песок? На стройке! Стала обзванивать застройщиков.
На мой призыв откликнулись создатели комплекса «Министерские озера» компанияAVA Group.
Они называют свой комплекс – город детства, а какое детство без цирка? Поэтому и решили помочь слоникам, – рассказала сочинский гид Анна Кунина.
Помимо песка сочинцы помогли и деньгами.
Почти 20 тысяч рублей понадобилось на оборудование песочницы.
Сочинский цирк предоставил палатку, чтобы слоники находились под крышей, а в случае дождя песок не размывался.
Свою песочницу Марго и Прэтти уже опробовали. Такому необычному подарку они были рады, как слоны!
Ирина Сизова
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