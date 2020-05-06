Жителям Сочи предлагают принять участие в шествии "Бессмертного полка" в режиме онлайн. Рассказываем, как это можно сделать

Во время трансляции фотографии будут показывать на более чем 200 медиаэкранах Москвы.

Еще ее можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

Сама фотография будет состоять из двух частей: с одной стороны будет снимок героя с фамилией, именем и отчеством, а с другой — фотография человека, который предоставил информацию.