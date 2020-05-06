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Жителям Сочи предлагают принять участие в шествии "Бессмертного полка" в режиме онлайн. Рассказываем, как это можно сделать

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, День Победы пройдет без массовых шествий, акций и концертов.

​Но к празднованию можно присоединиться онлайн, приняв участие в акции "Бессмертный полк".

Принять участие в акции можно через три ресурса.

Нужно загрузить фотографию своего родного героя.

Это можно сделать через сайт "Бессмертного полка России“ либо через сайт проекта "Банк памяти“, а также через мини-сервисы Mail.ru в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассниках“.

 

Во время трансляции фотографии будут показывать на более чем 200 медиаэкранах Москвы.

Еще ее можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

Сама фотография будет состоять из двух частей: с одной стороны будет снимок героя с фамилией, именем и отчеством, а с другой — фотография человека, который предоставил информацию.

Artem,
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