В Сочи в Кавказском заповеднике на высоте 1945 метров водрузят флаг в честь Дня Победы

- История Кавказского заповедника и Великой Отечественной войны неразрывно связана.

Именно здесь, в заповеднике разворачивались сражения с горной дивизией “Эдельвейс”, здесь на территории Кавказа наши бойцы ценой жизни не дали врагу пробиться ни к морю, ни дальше, к стратегическим районам.

Нам особенно дорога память о своей битве - за спасение зубров, которых на момент войны здесь было всего несколько особей.

Люди отдавали свою еду, чтобы накормить животных, прятали стадо от бомбежек. И ни одно животное за войну не погибло.

Это, я считаю, победа наших героев - сотрудников заповедника и их семей. У нас обязательно состоятся памятные мероприятия в честь юбилея Победы - пусть позже, но праздник не пройдет незамеченным.

А пока будем считать участие в этом проекте символическим началом большого празднования, - рассказал Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника.

Группа будет состоять из инспекторов, сотрудников отделов экопросвещения и туризма Кавказского заповедника - всего девять человек.

Маршрут пройдет по основным местам боев, где в 1942-1943 годах держали оборону наши бойцы.

Участники похода остановятся у мемориалов памяти, установленных на перевалах и горных массивах, где отдадут дань памяти павшим в боях солдатам.

Группа стартует от кордона Карапырь, пройдет через кордоны Закан, Умпырь, через гору Цахвоа и лагерь Холодный.

На перевале Аишха к участникам многодневного похода присоединится группа сотрудников заповедника, которая 9 мая выдвинется из Красной Поляны.

Там же, на перевале, где в годы войны войска советской армии остановили врага на подступах к Сочи, на высоте 1945 метров будет установлен флаг.

При этом в заповеднике напомнили, что доступ на мемориалы Великой Отечественной войны для всех желающих в Кавказском заповеднике будет открыт после снятия ограничений, связанных с COVID-19.

Ирина Сизова