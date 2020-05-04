В Сочи в поселке Красная Поляна установили памятник Герою Советского Союза, защитнику Кавказа Адаму Турчинскому

В 1940 году полковник Турчинский стал командиром 20-й горно-стрелковой дивизии Закавказского военного округа.

В начале Великой Отечественной войны дивизию перебросили на границу с Ираном, а в сентябре 1941 года — на Черноморское побережье Кавказа для организации противодесантной обороны.

В августе 1942 года дивизия Турчинского преградила путь немецким и румынским войскам , которые прорвались на Кубань и хотели пройти через Кавказ к морю.

Несколько месяцев бойцы вели бои на перевалах Главного Кавказского хребта и врага к Сочи не подпустили.

В 1943 году дивизия Турчинского проводила наступательные бои в битве за Кавказ.

Реликвии, фотографии и документы, рассказывающие о подвиге защитников Кавказа, хранятся в музее школы N65 в поселке Красная Поляна, сообщает пресс-служба администрации Адлерского района Сочи.