Бойцы дивизии Турчинского вели бои на перевалах Главного Кавказского хребта и не пропустили врага в Сочи.
В Сочи в поселке Красная Поляна установили памятник Герою Советского Союза, защитнику Кавказа Адаму Турчинскому
В 1940 году полковник Турчинский стал командиром 20-й горно-стрелковой дивизии Закавказского военного округа.
В начале Великой Отечественной войны дивизию перебросили на границу с Ираном, а в сентябре 1941 года — на Черноморское побережье Кавказа для организации противодесантной обороны.
В августе 1942 года дивизия Турчинского преградила путь немецким и румынским войскам , которые прорвались на Кубань и хотели пройти через Кавказ к морю.
Несколько месяцев бойцы вели бои на перевалах Главного Кавказского хребта и врага к Сочи не подпустили.
В 1943 году дивизия Турчинского проводила наступательные бои в битве за Кавказ.
Реликвии, фотографии и документы, рассказывающие о подвиге защитников Кавказа, хранятся в музее школы N65 в поселке Красная Поляна, сообщает пресс-служба администрации Адлерского района Сочи.
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