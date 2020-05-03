Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с форвардом сборной Финляндии Ере Карьялайненом

Уроженец Хельсинки в минувшем сезоне выступал за «Таппару», в этом клубе он провёл шесть лет.

Прошлый сезон стал самым результативным в карьере финского форварда.

В 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 (24+25) очков.

Кроме того, впервые получил вызов в сборную Финляндии, за которую в итоге сыграл шесть матчей и набрал 4 (2+2) очка.

