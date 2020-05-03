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Хоккейный клуб «Сочи» подписал контракт с форвардом сборной Финляндии Ере Карьялайненом

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона 2020/21, - сообщает пресс-служба клуба.
 

Уроженец Хельсинки в минувшем сезоне выступал за «Таппару», в этом клубе он провёл шесть лет.

Прошлый сезон стал самым результативным в карьере финского форварда.

В 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 (24+25) очков.

Кроме того, впервые получил вызов в сборную Финляндии, за которую в итоге сыграл шесть матчей и набрал 4 (2+2) очка.
 

На протяжении карьеры Карьялайнен выступал в Финляндии.

В высшем дивизионе Финляндии дебютировал в сезоне-2012/2013.

Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно без определения победителя.

«Сочи» не удалось пробиться в плей-офф КХЛ.
 

Artem,
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