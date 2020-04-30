Аэропорт Сочи вошел в список Forbes, как один из самых удобных аэропортов России

Авторы рейтинга отметили, что в аэропорту есть зал ожидания на открытом воздухе.

Реконструкция аэропорта была проведена семь лет назад в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года.

Площадь нового аэровокзального комплекса составила 65 тыс. кв. м. Здание оборудовано энергосберегающими технологиями.

На крыше установлены солнечные батареи, они обеспечивают 85% горячей воды летом и 15% горячей воды зимой.

Модернизация обошлась примерно в 14 млрд рублей.

Также она включала строительство нового VIP-терминала (4000 кв. м), аварийно-спасательной станции и нового контрольно-диспетчерского пункта, - отмечается в рейтинге.

«Мы проанализировали работу аэропортов по 18 различным метрикам, некоторые из них в свою очередь включали в себя несколько показателей.

По каждой метрике каждый аэропорт получил определенную оценку. Часть метрик мы объединили в более крупные категории, суммировав оценки.

Получилось шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды.» - рассказали в издании.

В топ-3 вошли Шереметьево (Москва), аэропорт Красноярска и Домодедово (Москва).