Необычное озеро планируется создать в горах Сочи этим летом

Расположенный на высоте более 1800 метров над уровнем моря водоем будет предназначен не для туристов, а для тритонов и лягушек.
Так на курорте «Роза Хутор» решили позаботиться о маленьких, но очень редких обитателях Кавказских гор.
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Расположенный на высоте более 1800 метров над уровнем моря водоем будет предназначен не для туристов, а для тритонов и лягушек.
Так на курорте «Роза Хутор» решили позаботиться о маленьких, но очень редких обитателях Кавказских гор.
- Малоазиатский тритон и кавказская крестовка, это такая лягушка - эндемики Западного Кавказа, включенные в Красную Книгу России.
Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской.
Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало.
В наших местах они под двойным ударом – с одной стороны их истребляют еноты-полоскуны, завезенные несколько десятилетий назад в Краснодарский край и теперь ставшие настоящим бедствием для аборигенной фауны.
С другой, тритоны становятся жертвами охотников, массово отлавливающих этих декоративных земноводных для продажи коллекционерам-аквариумистам.
Для размножения этим животным не обойтись без водоема, который они используют как нерестилище – они откладывают там икру, иначе вывести потомство они не могут, - рассказывает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Таким образом вокруг водоема сформируется целая популяция земноводных, которые расселятся по окрестным ландшафтам.
Обустройство нерестилища для них может стать существенным вкладом в поддержание биологического разнообразия горной экосистемы нашей части Кавказского Причерноморья.
Водоем был устроен еще прошлым летом в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги «Эдельвейс», связывающей Парк водопадов «Менделиха» и «Роза Пик».
Выбор места был произведен по рекомендациям научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся в этом месте на выходе грунтовых вод на поверхность.
Питаться новое озерцо будет за счет атмосферных осадков и бьющего неподалеку родника.
Площадь зеркала водоема будет составлять несколько десятков квадратных метров, оно станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи.
Ожидается, что помимо своеобразного «бассейна» для земноводных, водоем превратится и в еще одну природную достопримечательность, доступную в перспективе гостям горного курорта.
Сейчас сотрудники «Роза Хутор» ожидают схода снега, которого еще много в горах, чтобы понаблюдать за последующим заселением водоема.
На территории «Роза Хутор» обитают не только земноводные, но и млекопитающие, в том числе хищники и копытные.
Опыт европейских стран показывает, что они замечательно уживаются рядом с человеком при отсутствии угроз с его стороны.
- Мы планируем не только изучать и сохранять обитающих на курорте животных, но и на создавать для наших гостей условия для безопасного наблюдения за ними в естественной среде обитания, - подчеркнул Дмитрий Колосов.
Ирина Сизова
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