Необычное озеро планируется создать в горах Сочи этим летом

- Малоазиатский тритон и кавказская крестовка, это такая лягушка - эндемики Западного Кавказа, включенные в Красную Книгу России.

Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской.

Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало.

В наших местах они под двойным ударом – с одной стороны их истребляют еноты-полоскуны, завезенные несколько десятилетий назад в Краснодарский край и теперь ставшие настоящим бедствием для аборигенной фауны.

С другой, тритоны становятся жертвами охотников, массово отлавливающих этих декоративных земноводных для продажи коллекционерам-аквариумистам.

Для размножения этим животным не обойтись без водоема, который они используют как нерестилище – они откладывают там икру, иначе вывести потомство они не могут, - рассказывает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.