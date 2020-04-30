18+

Необычное озеро планируется создать в горах Сочи этим летом

Расположенный на высоте более 1800 метров над уровнем моря водоем будет предназначен не для туристов, а для тритонов и лягушек.

Так на курорте «Роза Хутор» решили позаботиться о маленьких, но очень редких обитателях Кавказских гор.

- Малоазиатский тритон и кавказская крестовка, это такая лягушка - эндемики Западного Кавказа, включенные в Красную Книгу России.

Они весьма колоритные, особенно тритоны со своими высокими гребнями и яркой раскраской.

Их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса, и в масштабах нашей страны это очень мало.

В наших местах они под двойным ударом – с одной стороны их истребляют еноты-полоскуны, завезенные несколько десятилетий назад в Краснодарский край и теперь ставшие настоящим бедствием для аборигенной фауны.

С другой, тритоны становятся жертвами охотников, массово отлавливающих этих декоративных земноводных для продажи коллекционерам-аквариумистам.

Для размножения этим животным не обойтись без водоема, который они используют как нерестилище – они откладывают там икру, иначе вывести потомство они не могут, - рассказывает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Таким образом вокруг водоема сформируется целая популяция земноводных, которые расселятся по окрестным ландшафтам.

Обустройство нерестилища для них может стать существенным вкладом в поддержание биологического разнообразия горной экосистемы нашей части Кавказского Причерноморья.

Водоем был устроен еще прошлым летом в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги «Эдельвейс», связывающей Парк водопадов «Менделиха» и «Роза Пик».

Выбор места был произведен по рекомендациям научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся в этом месте на выходе грунтовых вод на поверхность.

Питаться новое озерцо будет за счет атмосферных осадков и бьющего неподалеку родника.

Площадь зеркала водоема будет составлять несколько десятков квадратных метров, оно станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи.

Ожидается, что помимо своеобразного «бассейна» для земноводных, водоем превратится и в еще одну природную достопримечательность, доступную в перспективе гостям горного курорта.

Сейчас сотрудники «Роза Хутор» ожидают схода снега, которого еще много в горах, чтобы понаблюдать за последующим заселением водоема.

На территории «Роза Хутор» обитают не только земноводные, но и млекопитающие, в том числе хищники и копытные.

Опыт европейских стран показывает, что они замечательно уживаются рядом с человеком при отсутствии угроз с его стороны.

- Мы  планируем не только изучать и сохранять обитающих на курорте животных, но  и на  создавать для наших гостей условия для безопасного наблюдения за ними в  естественной среде обитания, - подчеркнул Дмитрий Колосов.

Ирина Сизова

Artem,
Комментарии

Наши проекты