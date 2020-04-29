Более 20 пляжей Сочи получат международные награды за чистоту и будут нанесены на карту рекомендованных для отдыха пляжей мира

Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.