Более 20 пляжей Сочи получат международные награды за чистоту и будут нанесены на карту рекомендованных для отдыха пляжей мира

Об этом стало известно после заседания международного жюри программы "Голубой флаг" в Копенгагене.
Экосертификат в этом курортном сезоне будет вручен 23 российским пляжам, 21 из которых – в Сочи.
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Об этом стало известно после заседания международного жюри программы "Голубой флаг" в Копенгагене.
Экосертификат в этом курортном сезоне будет вручен 23 российским пляжам, 21 из которых – в Сочи.
Обладателями престижной награды станут арендаторы пляжей: "Приморский", "Приморский-1", "Приморский-2", "Бархатные сезоны", "Чайка", "Чайка Детский", "Имеретинка-1", "Ривьера", "Юг", "Взморье", "Заполярье", "Камелия", "Багратион", "Огонек 1", "Огонек 2", "Рэдиссон", "Рэдиссон Конгресс", "Бридж Резорт", пляж отеля "Лазурная", оздоровительного комплекса "Дагомыс" и пляж имени Мориса Тореза.
Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.
Впервые Сочи получил "Голубые флаги" в 2018 году.
Тогда жюри отметило шесть пляжей, в 2019 году их число увеличилось до 13.
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