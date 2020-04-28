Сочи готовится к курортному сезону

Летом на курорте будут функционировать 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные.

Сейчас на пляжах ведутся ремонтно-покрасочные работы, закупается спасательное оборудование, а также заключаются договоры на установку камер видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации.

Российские туроператоры возобновили бронирование летних туров с 1 июня. С этой даты туры уже в продаже.

В основном спросом пользуются поездки в августе - сентябре, приходят заявки на октябрь — ноябрь.

"Режим карантина, безусловно, внес свои коррективы в части взаимодействия с сопутствующими сервисами и аутсорсинговыми партнерами.

Тем не менее, каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", — сообщил замначальника управления курортов и туризма администрации города Сергея Домората.



