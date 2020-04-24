В Сочи хотят ввести электронные визы для иностранных туристов

Пока по электронной визе можно посетить только Петербург и Калининград. Российский союз туриндустрии попросил расширить список, включив в него наиболее востребованные направления.
В планах до 1 июня ввести электронные визы для иностранных туристов, желающих посетить Сочи, Москву и Казань.
В Сочи дважды в неделю круглый год летали чартеры из Дубая, чартеры из Тель-Авива летали ежедневно, в потоке на курорт Роза Хутор доля иностранцев составляет 7-10%.
Кроме того, в конце сентября в Сочи должен пройти этап гонки Формула-1 и предполагается, что среди участников и зрителей будет 20-25% иностранцев.
В союзе считают, что введение визы помогло бы ускорить восстановление иностранного турпотока после пандемии и избавило бы иностранцев от необходимости заново оформлять визы для перенесенных поездок в Россию и платить за них.
Сейчас практически все забронированные и вынужденно аннулированные туры перенесены на новые даты без потери денег.
Отели, музеи, автобусы, гиды, кафе и рестораны пошли навстречу. Авиакомпании предложили воспользоваться билетами в другие удобные даты.
И только визы придется оформлять заново и соответственно за них платить.
Если расширить перечень городов, куда можно въехать по электронным визам, которые сейчас бесплатные, то почти все перенесенные туры получатся фактически полностью оплаченными.
Сообщает Интерфакс.
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