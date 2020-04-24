Накануне в социальных сетях появилось обращение от владельцев аквариума на Мацесте, где обитает единственный в Сочи гиппопотам Фрида.
В период карантина сочинские активисты позаботились о бегемоте
- Завтра исполнится месяц как мы закрыты на карантин, к нам не приходят посетители и ровно месяц наша выручка ноль рублей.
Но мы продолжаем работать при закрытых дверях, как и прежде, два раза в день кормим животных, по графику меняем воду, чистим аквариумы и вольеры, подогреваем или охлаждаем воду и воздух, в зависимости от обитателей.
Месяц мы продержались на наших запасах, но мы не рассчитывали на столь долгий срок.
Бегемот каждый день съедает 35 килограмм овощей и фруктов - морковь, картофель, капусту, яблоки, тыкву, тюлени очень любят рыбу, а крокодилы, еноты и выдра каждый день лакомятся курятиной, - сообщили в морском зоопарке.
Первыми на призыв о помощь откликнулись сочинские волонтеры.
Они закупили для бегемота Фриды свежих фруктов и доставили в морской зоопарк.
Желающие оказать помощь животным, обитающим в аквариуме Сочи могут связаться с его представителями по телефону 8 (918) 409-15-21.
Ирина Сизова
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