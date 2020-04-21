Сочи вошёл в тройку лучших городов по уровню самоизоляции, а с 1 июня возобновляется бронирование летних туров

Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг российских городов, жители которых наиболее дисциплинировано соблюдают режим самоизоляции.

Согласно этим данным Сочи занял третье место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

В банке изучили транзакции клиентов с 28 марта по 12 апреля в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, заправках и других категориях офлайн-трат.

Каждой из категорий присуждались ранги в зависимости от частоты посещений, затем их суммировали, а городам начислялись баллы.

В первую десятку по уровню самоизоляции, согласно исследованию Райффайзенбанка, также вошли: Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь.

Последнее, 20-е место, в рейтинге занимает Новосибирск.

