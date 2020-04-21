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Сочи вошёл в тройку лучших городов по уровню самоизоляции, а с 1 июня возобновляется бронирование летних туров
Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг российских городов, жители которых наиболее дисциплинировано соблюдают режим самоизоляции.
Согласно этим данным Сочи занял третье место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.
В банке изучили транзакции клиентов с 28 марта по 12 апреля в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, заправках и других категориях офлайн-трат.
Каждой из категорий присуждались ранги в зависимости от частоты посещений, затем их суммировали, а городам начислялись баллы.
В первую десятку по уровню самоизоляции, согласно исследованию Райффайзенбанка, также вошли: Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь.
Последнее, 20-е место, в рейтинге занимает Новосибирск.
Карантин в Сочи продлили до 30 апреля.
— С учетом того, что мы еще не достигли пика, кривая заболевших идет вверх, принял решение продлить карантин до 30 апреля.
Это вынужденная мера. «Беспропускное окно» с 10.00 до 16.00 сохранится — в это время жители внутри муниципалитетов могут передвигаться на личных автомобилях.
Движение между муниципалитетами по-прежнему допустимо только по красным пропускам, — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Несмотря на карантин и режим самоизоляции, турагентства уже планируют летний сезон 2020 года.
«С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона», — объявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Наибольшим спросом пользуются поездки в августе-сентябре.
Также приходят заявки на октябрь-ноябрь. При этом ситуация с путешествиями в июне-июле остается непонятной.
Перевозки будут осуществляться на базе авиакомпании Azur Air. Вылеты планируется осуществлять из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
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