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В Сочи 15 врачей заразились коронавирусом, временно отменено движение нескольких «Ласточек», а школы перешли на дистанционное обучение

Последние новости о COVID-19 в городе.

Всего в Сочи на данный момент зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. 15 из инфицированных – это медработники.

Все они госпитализированы и проходят лечение в инфекционной больнице Сочи. Состояние заболевших удовлетворительное.

В городе действуют строгие карантинные меры и все иногородние граждане, прибывающие в Сочи, направляются в обсерватор, где проходят 14-дневный карантин.

В окрестностях Сочи отменено движение нескольких электричек.

Это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки в связи с введением карантина.

Решение об отмене принимается, если спрос на билеты падает ниже 25% от общего числа мест в поездах.

Временно отменяется движение трех «Ласточек», курсирующих по территории Большого Сочи. Это поезда:

  • №801/802 Туапсе – Адлер;
  • №813/814 Адлер – Майкоп;
  • №815/816 Туапсе – Роза Хутор.

В РЖД обещают восстановить движение в прежнем режиме при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки.

 

Все школы в Сочи, с понедельника, 13 апреля, перешли на дистанционное обучение. 

Образовательный процесс происходит с применением дистанционных образовательных технологий.

При этом ученики находятся дома и не должны лично посещать школы и организации дополнительного образования.

Artem,
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