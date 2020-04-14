В Сочи 15 врачей заразились коронавирусом, временно отменено движение нескольких «Ласточек», а школы перешли на дистанционное обучение

В окрестностях Сочи отменено движение нескольких электричек.

Это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки в связи с введением карантина.

Решение об отмене принимается, если спрос на билеты падает ниже 25% от общего числа мест в поездах.