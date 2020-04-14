В Сочи 15 врачей заразились коронавирусом, временно отменено движение нескольких «Ласточек», а школы перешли на дистанционное обучение

Последние новости о COVID-19 в городе.
Всего в Сочи на данный момент зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. 15 из инфицированных – это медработники.
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Последние новости о COVID-19 в городе.
Всего в Сочи на данный момент зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом. 15 из инфицированных – это медработники.
Все они госпитализированы и проходят лечение в инфекционной больнице Сочи. Состояние заболевших удовлетворительное.
В городе действуют строгие карантинные меры и все иногородние граждане, прибывающие в Сочи, направляются в обсерватор, где проходят 14-дневный карантин.
В окрестностях Сочи отменено движение нескольких электричек.
Это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои поездки в связи с введением карантина.
Решение об отмене принимается, если спрос на билеты падает ниже 25% от общего числа мест в поездах.
Временно отменяется движение трех «Ласточек», курсирующих по территории Большого Сочи. Это поезда:
В РЖД обещают восстановить движение в прежнем режиме при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки.
Все школы в Сочи, с понедельника, 13 апреля, перешли на дистанционное обучение.
Образовательный процесс происходит с применением дистанционных образовательных технологий.
При этом ученики находятся дома и не должны лично посещать школы и организации дополнительного образования.
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