Футболистам клуба «Сочи» раздали беговые дорожки и урезали зарплаты

- Пока ограничения не сняли, занимаемся в индивидуальном режиме в своих домах, квартирах. Тренер по физической подготовке под нашим руководством этот вопрос контролирует.

Работаем больше на доверии. Большинство игроков остались в Сочи.

Клуб сделал все, что смог: выделили беговые дорожки, велосипеды, чтобы ребята могли поддерживать функциональное состояние, не уйти в минус.

То, что у нас было на базе, раздали игрокам. Некоторые ребята что-то приобретают самостоятельно. В условиях квартиры главная задача - не потерять форму.

Объем беговой работы при этом должен быть хорошим, - рассказал наставник ФК «Сочи» Владимир Федотов.

Владимир Федотов отметил, что после возобновления Чемпионата, игрокам понадобится минимум три недели на подготовку.

- В условиях самоизоляции занятия в квартире не обеспечат необходимой подготовки на сто процентов.

Да, можно поддержать какой-то уровень, не дать ослабнуть мышцам, но футбол предъявляет очень серьезные требования к организму, тем более, если чемпионат возобновится, это будет две игры в неделю.

К подготовке будут предъявляться сильные требования. Если у нас будет слишком мало времени на подготовку, это серьезно увеличит травматизм, - отметил тренер.

Ирина Сизова