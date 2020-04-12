В Сочи разрешили передвигаться на машине без пропуска только в определенные часы, с 10:00 до 16:00

В городе вводится, так называемое, беспропускное окно.
На передвижение вне «окна» по-прежнему распространяется ограничение.
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В городе вводится, так называемое, беспропускное окно.
На передвижение вне «окна» по-прежнему распространяется ограничение.
Кроме того, нельзя передвигаться между городами и районами без красного пропуска.
На въездах в муниципалитеты контроль будет усилен. Также сохраняется строгий контроль транзитного транспорта во избежание занесения инфекции из других регионов.
Общественный транспорт продолжит работу только в утренние и вечерние часы.
Жители края смогут доехать на предприятия беспрерывного цикла и жизнеобеспечения, которые продолжают функционировать согласно указу президента в дни, объявленные нерабочими.
Таким образом, в городах и районах будут разведены потоки работающего и неработающего населения.
Пропуска для пешеходов по-прежнему обязательны. Исключение – поход в ближайший магазин или аптеку.
Кроме того, вводятся следующие смягчения режима.
Родителям с маленькими детьми разрешено совершать прогулки вдоль многоквартирных домов вне игровых площадок с соблюдением социальной дистанции.
Массовые скопления людей на улицах - не допускаются.
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