Карантин в Сочи продлен до 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет

«Теперь надо закрепить результат, которого мы все вместе добивались реализацией карантинных мероприятий.

Тем не менее, по настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлен до 00:00 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет», - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Меры режима самоизоляции сохраняются, включая запрет на передвижение между муниципалитетами без красного пропуска и обсерваторию прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.