Карантин в Сочи продлен до 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет

С 12 апреля вводятся послабления. Будут отменены пропуска внутри муниципалитетов, открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО и автомойки самообслуживания.
Остальные закрытые заведения и общественные места остаются закрытыми.
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С 12 апреля вводятся послабления. Будут отменены пропуска внутри муниципалитетов, открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, СТО и автомойки самообслуживания.
Остальные закрытые заведения и общественные места остаются закрытыми.
«Теперь надо закрепить результат, которого мы все вместе добивались реализацией карантинных мероприятий.
Тем не менее, по настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлен до 00:00 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет», - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Меры режима самоизоляции сохраняются, включая запрет на передвижение между муниципалитетами без красного пропуска и обсерваторию прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
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