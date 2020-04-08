Сочи стал одним из лидеров по занятиям спортом в режиме онлайн во время самоизоляции

- Самым спортивным городом, жители которого активно практикуют фитнес онлайн, стала Москва. На втором месте находится Сочи, на третьем - Екатеринбург, на четвертом - Краснодар, на пятом – Казань.

Также в десятку самых спортивных городов вошли Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Воронеж и Омск, - сообщили составители рейтинга.

Бесплатные онлайн-тренировки с профессиональными инструкторами в Сочи проходят в социальных сетях курорта «Роза Хутор».

Среди возможных занятий - фитнес, йога, зумба и другие. Видеозанятия организовали и тренера спортивных школ курорта. Среди них есть тренировки как для взрослых, так и для детей.

Ирина Сизова