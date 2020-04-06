12-го апреля запрет на перемещение автотранспорта внутри Сочи будет снят. Откроют рынки, ярмарки, парикмахерские, СТО, автомойки, химчистки.

Зеленые пропуска, для передвижения по городу уже не понадобятся. А красные, дающие право выезжать за пределы муниципалитета, продолжат действовать до особого распоряжения.

Всего в Краснодарском крае девять человек вылечились от коронавируса. На сегодняшний день проведено 14 769 лабораторных исследований. Из них подтверждено 39 случаев.

Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще по 32 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.

В обсерваторах находятся 73 человека – 10 человек в Краснодаре и 63 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.