12-го апреля запрет на перемещение автотранспорта внутри Сочи будет снят. Откроют рынки, ярмарки, парикмахерские, СТО, автомойки, химчистки.

Через неделю некоторые запреты и ограничения будут сняты. Однако режим самоизоляции будет действовать. Общественный транспорт продолжит работу в сокращенном режиме. Нерабочие дни продлятся до 30 апреля.
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Через неделю некоторые запреты и ограничения будут сняты. Однако режим самоизоляции будет действовать. Общественный транспорт продолжит работу в сокращенном режиме. Нерабочие дни продлятся до 30 апреля.
Зеленые пропуска, для передвижения по городу уже не понадобятся. А красные, дающие право выезжать за пределы муниципалитета, продолжат действовать до особого распоряжения.
Всего в Краснодарском крае девять человек вылечились от коронавируса. На сегодняшний день проведено 14 769 лабораторных исследований. Из них подтверждено 39 случаев.
Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще по 32 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
В обсерваторах находятся 73 человека – 10 человек в Краснодаре и 63 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Тем временем, в Сочи продолжается ежедневная обработка общественных территорий с использованием специального дезинфицирующего раствора. Специалисты осуществляют обработку в защитных костюмах, резиновых перчатках и респираторах.
Дезинфекцию проводят на автобусных остановках, на контейнерных площадках и в подземных пешеходных переходах. С 20.00 до 6.00 поливочные машины осуществляют очистку дорог и тротуаров.
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