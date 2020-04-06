В Сочи продолжается подготовка к проведению российского этапа гонок «Формула-1»

При этом организаторы следят за развитием событий с распространением коронавируса.
В календарь сезона-2020 изначально входило 22 этапа, но из-за распространения инфекции был отменен Гран-при Монако, и перенесены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Азербайджане на неопределенный срок
Сейчас первым в календаре стоит Гран-при Канады, запланированный на 12-14 июня, а Гран-при России должен пройти в Сочи 25-27 сентября.
- Мы тщательно следим за развитием событий, прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями «Формулы-1».
Автодром сейчас закрыт, на объекте находятся только дежурные бригады службы эксплуатации, все остальные сотрудники – на удаленке. Но мы пока продолжаем готовиться к Гран-при, – сказал генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.
Ирина Сизова
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