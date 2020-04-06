Новые виды животных, обитающих на Кавказе, внесены в Красную книгу России

Список птиц пополнили коростель, черноголовый поползень, полуошейниковая мухоловка, кобчик, дупель, сизоворонка.

В новой редакции остались животные и пресмыкающиеся, внесенные в список до 1997 года: зубр, переднеазиатский леопард, колхидская жаба, ряд птиц, среди которых черный гриф, сапсан, белоголовый сип, представители отряда рукокрылых.

- Включение нового вида в Красную книгу Российской Федерации говорит о том, что данный вид ухудшил свое состояние: либо сокращается его популяция, численность, либо многообразие внутрипопуляционных характеристик.

Поэтому знак этот тревожный, но необходимый, поскольку позволяет принять меры охраны. В частности, на ООПТ новый статус позволяет устанавливать режимы охраны сверх режима, определенного для всей особо охраняемой природной территории, - рассказал Николай Ескин, заместитель директора по научной работе Кавказского заповедника.

По словам научных сотрудников, новый список для Кавказского заповедника можно назвать исчерпывающим.

Последний раз изменения в Красную книгу России вносились в 1997 году, при этом обновление должно проводиться раз в 10 лет.

В результате проделанной работы только по самым многочисленным видам— млекопитающим и птицам — Красную Книгу России пополнили 43 новых вида. Впервые в нее попали сайгак, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень и другие виды.

Ирина Сизова