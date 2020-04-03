Всемирно известный Cirque du Soleil представит новое часовое онлайн-шоу

«Наслаждайтесь местами в первом ряду, чтобы испытать настоящее удовольствие от впечатляющих моментов нашего представления.

В Cirque du Soleil мы предлагаем вам уйти от проблем повседневной жизни. Сейчас, как никогда, мы хотим внести свой маленький вклад в то, чтобы подарить немного радости, даже находясь на расстоянии.

Позвольте поприветствовать вас в нашем мире, где вас поразит захватывающее шоу.» - обратились к своим поклонникам артисты.