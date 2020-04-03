Сегодня в 22:00 по московскому времени вы можете посмотреть новое 60-минутное шоу, пожалуй, самого поразительного цирка в мире!
Всемирно известный Cirque du Soleil представит новое часовое онлайн-шоу
«Наслаждайтесь местами в первом ряду, чтобы испытать настоящее удовольствие от впечатляющих моментов нашего представления.
В Cirque du Soleil мы предлагаем вам уйти от проблем повседневной жизни. Сейчас, как никогда, мы хотим внести свой маленький вклад в то, чтобы подарить немного радости, даже находясь на расстоянии.
Позвольте поприветствовать вас в нашем мире, где вас поразит захватывающее шоу.» - обратились к своим поклонникам артисты.
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