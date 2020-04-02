В Сочи второй пациент вылечился от коронавируса. А для передвижения автомобилей выдаются пропуска синего, красного и зеленого цвета

На данный момент в Краснодарском крае инфицировано 22 человека, 10 из них находятся в Сочи. Двое уже выздоровели и были выписаны из больницы.
На курорте выдают спецпропуска на автомобили.
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На данный момент в Краснодарском крае инфицировано 22 человека, 10 из них находятся в Сочи. Двое уже выздоровели и были выписаны из больницы.
На курорте выдают спецпропуска на автомобили.
Последние новости в нашем обзоре.
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