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В Сочи второй пациент вылечился от коронавируса. А для передвижения автомобилей выдаются пропуска синего, красного и зеленого цвета

На данный момент в Краснодарском крае инфицировано 22 человека, 10 из них находятся в Сочи. Двое уже выздоровели и были выписаны из больницы.

На курорте выдают спецпропуска на автомобили.

Последние новости в нашем обзоре.

  • Для транзитного передвижения автомобилей на территории региона при въезде в Краснодарский край выдаются пропуска синего цвета.
  • Красные пропуска выдаются в профильных министерствах, они дают право на передвижение внутри Краснодарского края и пересечение границ муниципалитетов.
  • Зелёные пропуска выдаются предприятиям, организациям и госучреждениям, задействованным в процессе жизнеобеспечения в границах города. Передвигаться по городу можно только в случае крайней необходимости. 
  • Три женщины и двое мужчин с подтвержденным коронавирусом вернулись в регион из Испании, Франции, Бразилии, Турции и Чехии. Их возраст - от 35 от 69 лет. Три человека выявлено в Краснодаре и двое – в Сочи. Они помещены в медицинские учреждения, контактировавшие с ними люди установлены.
  • В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
  • 76 мобильных отрядов самоконтроля патрулируют сочинские улицы. В их составе – представители полиции, казаки и местные чиновники. С утра и до 17.00 они проверяют магазины, аптеки, гостиницы и просто – улицы. Граждан, нарушающих запрет без объективной причины, отправляют домой. Пока не штрафуют.
  • В режиме карантина разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выносить мусор, выгуливать около дома собаку в радиусе 100 метров. А также можно навестить с продуктами престарелого родственника. Запреты распространяются и на туристов, которые все еще остаются в Сочи.

 

 

 

Artem,
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