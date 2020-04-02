Шесть миллионов на учебу

Победителями федерального конкурсного отбора, который проводился в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики», стали Центр творческого развития и гуманитарного образования и гимназия № 8. Они стали обладателями грантов в общей сумме почти на шесть миллионов рублей.

- Получение гранта – одна из мер поддержки для тех, кто хочет развиваться, двигаться вперёд. Это важно, потому что образовательный процесс сейчас напрямую связан с инновационной деятельностью.

Конечно, во всех сферах преуспеть невозможно, поэтому достаточно выбрать то направление, которое образовательному учреждению ближе всего. Уверена, этот опыт будет использован и другими школами, - отметила начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

На выигранные средства на базе гимназии №8 создадут структурное подразделение «Математическая школа», где дети будут изучать развитие цифровых технологий.

В Центре творческого развития и гуманитарного образования создадут лаборатории углублённого изучения математики и информатики, обновят образовательные программы, технологии и формы работы с использованием современного оборудования.

Ирина Сизова