Первого пациента излечившегося от коронавируса выписали в Сочи

- В Сочи выписан первый пациент, переболевший коронавирусом. В изолированных боксах инфекционной больницы остаётся семь пациентов.

Под наблюдением врачей на дому находятся 511 человек, ещё 30 человек лежат в инфекционной больнице. Вскоре им предстоит пройти тест на наличие коронавирусной инфекции, - сообщает администрация Сочи.

В Сочи введены жёсткие ограничительные меры. По распоряжению правительства до 1 июня закрылись горнолыжные курорт – «Роза Хутор», «Газпром», «Горки Город».

Прекратили работу все точки общественного питания. Отелям, здравницам и малым средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять туристов.

Закрыты для посещения парки культуры и отдыха, объекты турпоказа, торгово-развлекательные центры, прекращены экскурсии, в том числе в городских музеях.

Приостановлена деятельность МФЦ. В связи с ситуацией вокруг коронавируса на Кубани введен карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по населённым пунктам, за исключением походов в магазин и аптеку, а также на въезд в города и станицы транзитного транспорта.

Ирина Сизова