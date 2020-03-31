В Сочи закрываются набережные, но туристы все же выходят загорать и гулять с детьми

Мы прогулялись по одной из самых популярных набережных курорта в Имеретинской низменности и обнаружили, что количество туристов заметно сократилось.

Однако прибрежная полоса наполнена кучками загорающих и местами даже купающихся туристов, на некотором расстоянии друг от друга - такой своеобразный режим самоизоляции.

Еще на прошлой неделе в Сочи насчитывалось около 52 тысяч отдыхающих. В понедельник численность сократилась на 60 % из-за введения ряда ограничительных мер в связи с профилактикой коронавируса.

На сегодняшний момент число туристов в Сочи около 12 тысяч. Из них 8 тысяч проживают в санаториях и примерно 4 тысячи в гостиницах.

На территориях гостиничных комплексов обматывают красными лентами детские площадки и развешивают объявления о всеобщем карантине. Но, набережная продолжает «шуметь», хотя и достаточно умерено для такого сезона.

Наталья из Москвы рассказала, что приехала в Сочи с детьми сразу после того, как в столице начали нарастать темпы заболевания коронавирусом.

«Муж остался работать, а мы с детьми поехали спасаться сюда. Здесь спокойнее, теплее, да и морской воздух полезен для детей. Тем более, у нас здесь свое жилье» - поделилась отдыхающая.

Они также каждый день выходят прогуляться на набережную, потому что дома с детьми «можно сойти с ума». При этом гуляют на расстоянии от других и надевают маски.

Игорь из Санкт- Петербурга приехал кататься на горных лыжах на Красную поляну и сетует, что срок проживания заканчивается через несколько дней.

«Никто не выгоняет из отеля, но продлить бронирование номера уже нельзя, а жаль, хотелось бы переждать всю эту непонятную ситуацию в горах, подальше от суеты и паники. Хотя все равно все закрыто, ни покататься, ни поужинать в ресторане» - переживает турист.

На вопрос о самоизоляции и отсутствии маски, горнолыжник покачал головой и ответил, что он фаталист.

Семья Прохоровых из Астрахани собирает чемоданы и выселяется из номера раньше срока. Они проживают в частном секторе и рассказали нам, что хозяева дома настоятельно просили их покинуть номер и даже готовы заплатить оставшуюся сумму за проживание.

Хотя, как отмечают туристы, многие владельцы частных домов по соседству еще готовы принимать отдыхающих.