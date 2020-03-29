Уникальную книгу «История Кавказского заповедника» представили в Сочи

- В числе авторов исторического издания сотрудники заповедника Сергей Трепет, Юрий Спасовский, а также давний друг и научный волонтёр заповедника Дмитрий Андреев.

В книге собраны сведения, документы, архивные фотографии, ранее не издававшиеся. Эта информация будет настоящим открытием для всех, кому интересна история нашего края и Кавказского заповедника, - рассказали в Кавказском заповеднике.

В новом издании описаны исторические события, происходившие на территории Западного Кавказа с древнейших времен до современности: загадка дольменов, ацангуарные комплексы древних пастухов, наскальные рисунки, средневековые крепости Великого Шелкового Пути, события Кавказской войны.

Путешествия первых естествоиспытателей, Кубанская охота Великих Князей Романовых, история организации Кавказского заповедника, события Великой Отечественной войны, история восстановления зубра на Кавказе.

Отдельные главы посвящены достижениям ХХ века и современности.

Первый тираж составил 500 экземпляров, часть книг была оформлена по предварительному заказу - каждый желающий мог заказать свой экземпляр по предоплате, тем самым принять участие в его издании.

Имена всех участвовавших в создании книги указаны в “благодарностях” на странице издания. В Кавказском заповеднике планирует выпустить дополнительный тираж для свободной продажи.

Ирина Сизова