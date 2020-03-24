Сад памяти

«Сады Памяти» появятся в Сочи. Курорт присоединился ко всероссийской акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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«Сады Памяти» появятся в Сочи. Курорт присоединился ко всероссийской акции, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Первые саженцы берёз и сирени, символизирующие дань уважения героям, оставшимся на полях сражений, появились в Солохауле.
В годы войны оттуда ушли на фронт более трёхсот местных жителей. Около половины бойцов погибли.
- До конца марта на территории Сочи будет высажено порядка 600 деревьев и кустарников. Растения выбраны не случайно. Сирень – это символ Победного мая, а берёза - символ России.
Больше всего «Садов Памяти» появится в северных районах курорта – именно там лучше приживаются эти культуры, - прокомментировала заместитель начальника управления городской администрации по взаимодействию с общественными объединениями Татьяна Катаниди.
Всего в Сочи появится 13 «Садов Памяти». Они будут располагаться возле мемориалов, рядом со школами и на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны.
Ирина Сизова
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