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Актуальную информацию о коронавирусе в Сочи можно получить на сайте администрации города

На официальном сайте администрации города Сочи появилась вкладка «Коронавирус: акутальное» 

В разделе размещаются последние данные о распространении вируса, о мерах, предпринимаемых для профилактики и другая своевременная повестка.

Кроме того, во вкладке есть разделы, посвященные рекомендациям ВОЗ, памятки, мифы, связанные с коронавирусом и новостные видео.

 

Важные контакты

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб с переключением на городской оперативный штаб по предотвращению новой коронавирусной инфекции на территории города Сочи

103 - телефон для вызова скорой помощи

8-800-2000-366 - горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края

Artem,
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