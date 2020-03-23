Актуальную информацию о коронавирусе в Сочи можно получить на сайте администрации города

В разделе размещаются последние данные о распространении вируса, о мерах, предпринимаемых для профилактики и другая своевременная повестка.

Кроме того, во вкладке есть разделы, посвященные рекомендациям ВОЗ, памятки, мифы, связанные с коронавирусом и новостные видео.