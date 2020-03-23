На официальном сайте администрации города Сочи появилась вкладка «Коронавирус: акутальное»
Актуальную информацию о коронавирусе в Сочи можно получить на сайте администрации города
В разделе размещаются последние данные о распространении вируса, о мерах, предпринимаемых для профилактики и другая своевременная повестка.
Кроме того, во вкладке есть разделы, посвященные рекомендациям ВОЗ, памятки, мифы, связанные с коронавирусом и новостные видео.
Важные контакты
112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб с переключением на городской оперативный штаб по предотвращению новой коронавирусной инфекции на территории города Сочи
103 - телефон для вызова скорой помощи
8-800-2000-366 - горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края
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