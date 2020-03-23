«Фишт» на реновации

- План основных мероприятий по реновации составит 7 календарных дней, который включает в себя срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, пескование в объеме 90 тонн песка, посев семян газонной травы и внесение удобрений, а также укрытие поля теплоизолирующим полотном, - сообщили на стадионе.

Благодаря установившимся в регионе благоприятным погодным условиям, мероприятия по реновации планируется завершить в кратчайшие сроки.

Ирина Сизова