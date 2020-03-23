Традиционный литературный конкурс старшеклассников "Проба пера" стартовал в Сочи. В связи с мероприятиями по предотвращению пандемии коронавируса, в этом году он проходит в необычном формате - дистанционно.
Великой Победе посвящается...
Участники присылают свои конкурсные работы на электронный адрес, затем сочинения передаются в распоряжение членов жюри. Конкурс посвящен 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
- В первый же день конкурса жюри получило более сорока работ. Уже стало ясно, что современные старшеклассники с огромным интересом относятся к отечественной истории, читают книги о Великой Отечественной войне, встречаются с ветеранами, многие хорошо знают историю своей семьи.
Самые интересные работы рассказывают о семейных реликвиях, которые хранятся в домах юных сочинцев, - рассказала организатор конкурса, директор Центра внешкольной работы города Сочи Лариса Папантонио.
Конкурс "Проба пера" проводится уже 39-й год подряд, первые его победители давно стали профессиональными журналистами. И в этом году конкурс откроет новые имена талантливых ребят.
Специальные призы для участников и лауреатов учредили компания "Интеррос", горный курорт "Роза Хутор", стадион "Фишт", Центральная библиотечная система города.
Ирина Сизова
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