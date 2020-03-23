Великой Победе посвящается...

Участники присылают свои конкурсные работы на электронный адрес, затем сочинения передаются в распоряжение членов жюри. Конкурс посвящен 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

- В первый же день конкурса жюри получило более сорока работ. Уже стало ясно, что современные старшеклассники с огромным интересом относятся к отечественной истории, читают книги о Великой Отечественной войне, встречаются с ветеранами, многие хорошо знают историю своей семьи.

Самые интересные работы рассказывают о семейных реликвиях, которые хранятся в домах юных сочинцев, - рассказала организатор конкурса, директор Центра внешкольной работы города Сочи Лариса Папантонио.