Оба заразившихся изолированы в медицинских учреждениях края. Состояние пациентов удовлетворительное.
У двух прибывших в Краснодарский край человек подтвердился диагноз коронавируc
Один из заболевших - 63-летний мужчина. Он вернулся из Швейцарии домой в Сочи.
При появлении признаков ОРВИ мужчина вызвал медиков.
Пациент был помещен в изолированный бокс, у него взяли все необходимые анализы. В итоге диагноз коронавирус подтвердился.
Путешествовал мужчина вместе с супругой - сейчас она также находится в больнице под медицинским наблюдением. Круг контактов пациента отрабатывается, принимаются меры профилактики, берутся анализы.
Второй заразившийся находится в Геленджике. 22-летний велосипедист из Чувашии вернулся со сборов в Румынии. Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился.
14 человек, с которыми контактировал спортсмен, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине.
Напомним, в медицинские организации края госпитализировано 170 человек с подозрением на COVID-19.
Из них продолжают стационарное лечение 70 человек. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находятся 1397 человек.
Всего проведено 3624 лабораторных исследования на новую инфекцию.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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