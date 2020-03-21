У двух прибывших в Краснодарский край человек подтвердился диагноз коронавируc

Один из заболевших - 63-летний мужчина. Он вернулся из Швейцарии домой в Сочи.

При появлении признаков ОРВИ мужчина вызвал медиков.

Пациент был помещен в изолированный бокс, у него взяли все необходимые анализы. В итоге диагноз коронавирус подтвердился.

Путешествовал мужчина вместе с супругой - сейчас она также находится в больнице под медицинским наблюдением. Круг контактов пациента отрабатывается, принимаются меры профилактики, берутся анализы.

Второй заразившийся находится в Геленджике. 22-летний велосипедист из Чувашии вернулся со сборов в Румынии. Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился.

14 человек, с которыми контактировал спортсмен, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине.

Напомним, в медицинские организации края госпитализировано 170 человек с подозрением на COVID-19.

Из них продолжают стационарное лечение 70 человек. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине находятся 1397 человек.

Всего проведено 3624 лабораторных исследования на новую инфекцию.

Пресс-служба администрации Краснодарского края



