Горнолыжный сезон в Сочи продолжается

Курорт «Роза Хутор» работает в обычном режиме. Несмотря на отмену массовых мероприятий на комплексе наблюдают небольшой прирост загрузки отелей по сравнению с прошлым годом.

- По опыту предыдущих лет сезон катания на курорте продолжается как минимум до середины апреля. Мы безусловно учитываем сложившуюся ситуацию, предпринимаем необходимые профилактические меры и оперативно реагируем на любые изменения эпидемиологической обстановки.

На курорте есть все условия, чтобы наши гости больше времени проводили в горах и на свежем воздухе. Надеемся, что это поможет всем, кто к нам приедет дополнительно зарядиться энергией и укрепить иммунитет.

Мы ожидаем приток туристов и уже активно готовимся в том числе к летнему сезону. Курорт готов, мы предложим гостям много новых активностей, стоимость отдыха в целом не изменится и останется на уровне прошлого лета, - отметили на курорте «Роза Хутор».

Рост туристического потока отмечает сочинский курорт «Красная Поляна». Количество броней на длительный период в марте здесь выросло на 15 процентов.

- С 14 марта на Курорте Красная Поляна заметно увеличилось количество бронирований на длительный срок проживания. Средний период размещения гостей на курорте вырос от трех до десяти дней.

Чаще всего приезжают гости из Краснодарского края и Московской области – их более 40 процентов от общего количества гостей курорта, — рассказали в пресс-службе «Красной Поляны».

О прекращение бронирования отелей в связи с угрозой распространения коронавируса заявил лишь один сочинский курорт – «Газпром». Здесь приостановили бронирование номеров в отелях до 30 апреля.

- Гости, забронировавшие проживание в апреле, могут перенести свои бронирования на другие даты на специальных условиях.

Бронирование номеров с датой заезда после 30 апреля продолжается в обычном режиме, - сообщили на курорте «Газпром».

При этом катание на комплексе продолжается. Горнолыжные трассы курорта на склонах «Альпика» и «Лаура» предположительно закроются 31 марта.

Ирина Сизова